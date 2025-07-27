Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Strategie "Berlin 2030+"

LSU will World Pride nach Berlin holen

  • Heute, 10:30h 2 Min.

Archivbild: LSU-Wagen beim Berliner CSD

Der Berliner Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) fordert eine Bewerbung der Hauptstadt um die Ausrichtung des World Pride. Die Veranstaltung zählt zu den größten queeren Events weltweit.

"Ein World Pride in Berlin ist das Zeichen für gelebte Freiheit und ein unmissverständliches Signal, dass unsere Stadt ein sicherer Hafen für die LSBTIQ+-Community bleibt", erklärte die LSU am Freitag in einer Pressemitteilung. "Der World Pride sichert die Attraktivität Berlins für eine kaufkräftige, internationale Zielgruppe und stärkt damit nachhaltig Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel."

Die Interessenvertretung queerer Menschen in der Union rief den schwarz-roten Berliner Senat dazu auf, eine Bewerbung zu unterstützen. Diese solle Teil einer langfristigen Strategie "Berlin 2030+" sein. Neben dem World Pride sollten demnach auch Großereignisse wie Olympia, eine Expo und eine neue Internationale Bauausstellung in die Hauptstadt geholt werden.

Beim Berliner CSD stößt der Vorschlag grundsätzlich auf Zustimmung. "Ein World Pride würde sehr gut zur Regenbogen­hauptstadt Berlin passen", sagte CSD-Vorstandmitglied Thomas Hoffmann gegenüber dem "Tagesspiegel". Der Verein erwägt nach eigenen Angaben eine Bewerbung für das Jahr 2032. Voraussetzung seien jedoch ausreichende finanzielle Mittel und Unterstützung durch Politik und Wirtschaft.

Der World Pride findet in unregelmäßigen Abständen in wechselnden Städten statt. Die erste Veranstaltung wurde 2000 in Rom ausgerichtet. Zuletzt war Washington Gastgeber, in diesem Jahr findet der World Pride in Amsterdam statt. (cw)

