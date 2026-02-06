Ex-GNTM-Kandidatin: Topmodels sind nicht "curvy oder transgender"

Heute, 12:14h 2 Min.

Realitydarstellerin Darya Strelnikova hat mit einer Aussage in ihrem Podcast "Pillow Talk" für Aufregung. "In meinen Augen, in meiner Welt, in meiner Vorstellung ist ein Topmodel  und versteht mich hier nicht falsch  nicht curvy", sagte die 33-Jährige  und fuhr fort: "Ein Topmodel ist für mich nicht transgender. Ein Topmodel ist für mich schlank, skinny, groß und nicht 1,60 Meter".



Sie finde es in Bezug auf das in den letzten Jahren veränderte Konzept von "Germany's Next Topmodel" demnach "schwierig", dass heute "jeder Hanswurst da mitmachen kann". Die Sendung solle daher heutzutage beispielsweise "Germany's Next Influencer" heißen und die Bezeichnung "Topmodel" aus dem Titel streichen.

Strelnikova war GNTM-Kandidatin im Jahr 2015

Die gebürtige Ukrainerin hatte ihre Karriere im deutschen Reality-TV vor elf Jahren in der Show "Germany's Next Topmodel" gestartet. In der zehnten Staffel belegte sie am Ende den fünften Platz. Die "Bunte" hatte sie wegen ihres stets selbstbewusstes Auftreten als "Zicke der Staffel" bezeichnet.



Nach der Teilnahme bei Heidi Klums Show entwickelte sich Strelnikovas Laufbahn eher Richtung Social Media und Reality-TV als klassisches High-Fashion-Model. So trat sie etwa in der Dating-Show "Are You The One?  Reality Stars in Love" auf. Sie sorgte unter anderem mit ihrer Kurzzeit-Verlobung mit Reality-Kollegen Fabio Knez für Schlagzeilen. Auf Instagram hat sie heute über 440.000 Follower*innen, auf TikTok mehr als 220.000.

"Das ist Bodyshaming, gepaart mit Transphobie"

Die Äußerungen von Strelnikova führten zu viel Kritik in sozialen Medien. "Bin sehr enttäuscht, hätte so eine Aussage nicht erwartet von ihr", erklärte etwa ein Tiktok-Nutzer. "Das ist Bodyshaming, gepaart mit Transphobie. Ganz schlimm!", so eine andere Stimme. Eine Nutzerin appellierte an 33-Jährige, über ihre Aussagen nachzudenken: "Überleg mal, dass Plussize-Menschen und vor allem Transmenschen dauerhaft mit solchen Nachrichten und Kommentaren umgehen müssen, einfach weil sie sind, wie sie sind."



Strelnikova verteidigte auf TikTok ihre Äußerungen. Sie habe lediglich ihre persönliche Wahrnehmung über Veränderungen bei GNTM geäußert. "Dabei ging es nie darum, dass bestimmte Menschen keine Models werden dürfen oder können", so die Realitydarstellerin. Sie habe lediglich erklärt, dass sich GNTM "heute anders anfühlt". Entschuldigen wollte sie sich für die Aussagen nicht. (cw)