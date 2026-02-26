Von

Ein Buch hat doch keine Sexualität. Und auch keine Geschlechtsidentität. Wie kann ein Roman also lesbisch sein, ein Gedicht schwul oder ein Memoir trans? Wie kann Literatur queer sein? Das sind Sätze, polemische Fragen eher, die man häufig hört, nicht nur über Bücher  dasselbe gilt für queeres Kino, queeres Theater oder queere bildende Kunst.



Und wenn es queere Literatur gibt, was macht sie dann aus? Gehört ein Roman mit queerer Nebenfigur von einer heterosexuellen Autorin dazu? Oder das Naturgedicht eines schwulen Lyrikers, das frei von queerem Inhalt ist? Und ist so eine Kategorisierung überhaupt sinnvoll  verschafft sie Sichtbarkeit oder wandern Werke so in eine Nische?



Eine halbseitige Definition



Es sind wirklich keine leichten Fragen, die Marlon Brand, Bianca-Maria Braunshofer und Tobi Schiller stellen. In ihrem neuen Sachbuch "Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm" (Amazon-Affiliate-Link ) finden sie auf diese sowie viele weitere Fragen kluge Antworten.



Schwierige Fragen erfordern in der Regel komplizierte Antworten. Die drei Autor*innen beanspruchen nicht für sich, klare und allgemeingültige Aussagen zu treffen. Ihnen ist bewusst, dass es die kaum geben kann, weshalb sie vielmehr Vorschläge machen. Sie finden dennoch eine halbseitige Definition queerer Literatur, verstehen sie aber zugleich als Arbeitsbegriff.

Ausdrücklich politischer Ausgangspunkt



"Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm" ist Anfang März 2026 im Leykam Verlag erschienen

Solche Fragen muten zunächst theorieschwanger an, werden aber meist recht verständlich beantwortet. Manche Thesen sind steil, nicht jeder muss man zustimmen  aber so sorgt es für Anstöße, über Literatur zu sprechen. Und vor allem vergessen die Autor*­innen die Freude nicht, die queere Literatur auslösen kann.



Ihr Ausgangspunkt ist dabei ausdrücklich politisch und von der aktuellen Situation geprägt. Nicht nur war und ist queere Literatur vielerorts bedroht, wird zensiert und ihre Schöpfer*­innen verfolgt. Es wehe zudem auch in Deutschland "wieder ein anderer, rauerer Wind". Queer­feindliche Übergriffe steigen an, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat das Gendern in seiner Behörde untersagt, auch Friedrich Merz' "Zirkuszelt"-Aussage wird in der Einleitung zitiert. Das Queere ist politisch, und das gilt entsprechend auch für die Literatur.



Blick auf den ganzen Literaturbetrieb



Nachdem geklärt ist, wozu es "Und jetzt queer!" braucht und was queere Literatur ist, geht es mit der nächsten W-Frage weiter: Wo? Die Geschichte der queeren Buchhandlungen und ihrer wichtigen aktivistischen Funktion ist genauso relevant wie die Frage, wo queere Literatur überhaupt erscheint. Der Überblick über queere Verlage und Buchhandlungen geht über die bloße Beschäftigung mit Werken hinaus  schön, dass die Autor*­innen hier den ganzen Literaturbetrieb in den Blick nehmen.



So wie sie auch in den nächsten Kapiteln, in denen es um Genres und Formen sowie queere Klassiker geht, nicht nur westliche Literatur oder etablierte Genres behandeln. Wenn es um queeres Schreiben in Japan oder queere Science-Fiction geht, lassen sich eigene Leerstellen entdecken. Besonders sticht ein bemerkenswertes längeres Unterkapitel zur queeren Lyrik hervor  eine Gattung, die es in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin schwer hat. Dass queere Dramatik jedoch völlig außer Acht gelassen wird, liegt womöglich an den persönlichen Interessen der Autor*­innen.



Verschiedene Perspektiven auf ein weites Thema



"Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm" ist ein Gemeinschaftsprojekt von drei Menschen, die sich schon lange mit queeren Büchern beschäftigen: Marlon Brand schreibt als @booksaregayasfuck auf Instagram und in seinem Blog über queere Literatur. Bianca-Maria Braunshofer ist Co-Gründerin der queer-feministischen Buchhandlung o*books in Wien, und Tobi Schiller ist Redakteur, Autor und Literaturvermittler, der gemeinsam mit Marlon Brand den Newsletter "Queerer Kanon?" herausgibt.



Ein Portrait über den jeweiligen Kapiteln macht klar, wer es geschrieben hat. Die Stile unterscheiden sich, die Herangehensweisen auch  manche Teile etwa sind besonders persönlich-anekdotisch geprägt. So kommen verschiedene Perspektiven zusammen  was einem so weiten Thema nur guttun kann.



Das Buch wurde ansprechend bunt von El Boum illustriert

Kritischer Blick auf Lehrpläne



Bianca-Maria Braunshofer beschreibt etwa, dass immer wieder Lehrkräfte in ihrer Buchhandlung nach Büchern für ihre Klassen suchen. Ihr kenntnisreiches Kapitel über queere Schullektüren, für das sie einen kritischen Blick auf deutsche und österreichische Lehrpläne und Pflichtlektüren wirft, wird durch eine Umfrage zum Thema ergänzt.



Dass 44 Prozent der Befragten finden, queere Lektüre in der Schule sei "sehr wichtig" und sie würden "dieses Thema bereits behandeln", scheint ein überraschend positives Ergebnis. Dass jedoch nur 91 von etwa 160 Teilnehmenden der Umfrage  die der Verlag als Studie bezeichnet  auf diese Frage geantwortet haben, verwässert die Aussagekraft doch ziemlich.



Glossar von Ally bis Transition



Den drei Autor*­innen gelingt der Spagat zwischen Verständlichkeit und Anspruch meist. Das Buch enthält sogar ein Glossar mit Begriffen von Ally bis Transition, das sich vor allem an eine nicht-queere Leserschaft richtet. Und doch hätten hier und da ein paar Erläuterungen das Buch noch zugänglicher gemacht.



Ein Beispiel: Dass die Autoren Guido Bachmann und Hubert Fichte heute kaum mehr bekannt sind, "liegt vermutlich an der formalen Komplexität und der Mischung aus Eros und Thanatos ihrer Texte". Ein Halbsatz, der Sigmund Freuds psychoanalytisches Konzept von Lebenstrieb Eros und Todestrieb Thanatos zumindest benennt, hätte nicht geschadet.

Queere Literatur aus Afrika

So manche Tippfehler oder historische Ungenauigkeiten sind zwar ärgerlich, aber verzeihbar. Dass Katerina Silwanowa, die gemeinsam mit Elena Malisowa den schwulen Erfolgsroman "Du und ich und der Sommer" schrieb, jedoch als Russin bezeichnet wird, obwohl sie im ukrainischen Charkiw geboren und aufgewachsen ist, ist hingegen weit mehr als ein fehlerhaftes Detail.



Der "unvollständige Streifzug" durch queere Literatur weltweit beginnt zwar mit einem sehr interessanten Interview zu queeren Werken sowie den kolonialen Dimensionen auf dem afrikanischen Kontinent. Großartig, dass diesem Thema im Buch Aufmerksamkeit zuteilwird.



Ein wertvoller Aufschlag



Etwas enttäuschend ist jedoch, dass bei der Weltreise ganze Regionen ausgelassen werden  der arabische Raum, Südostasien, die indigene queere Literatur Nordamerikas. Und Argentinien ist seit der Präsidentschaft Javier Mileis weniger fortschrittlich als dargestellt: Der ultralibertäre Präsident schloss das Ministerium für Frauen, Gender und Vielfalt und verbietet es Behörden, genderinklusive Sprache zu verwenden. Aktuell ist zudem unklar, wie es weitergeht mit dem weltweit beachteten Gesetz, das ein Prozent der öffentlichen Stellen für trans Menschen vorsah.



"Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm" ist dennoch ein wertvoller Aufschlag  zudem ansprechend bunt von El Boum illustriert. Das Buch liefert viele kluge Antworten und überzeugt durch kenntnisreiche Ausführungen zu queerer Literatur(-geschichte) und Genres. Es lädt ein, den eigenen Lesehorizont zu erweitern  und macht große Lust, ganz viele neue wie ältere Werke zu lesen.

Infos zum Buch



Marlon Brand, Bianca-Maria Braunshofer, Jasmina El-Bouamraoul, Tobi Schiller: Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm. 240 Seiten. Leykam Verlag. Graz 2026. Gebundene Ausgabe: 25  (ISBN 978-3-7011-8396-8). E-Book: 19,99 