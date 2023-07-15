Trauer um Corey Parker

Heute, 09:05h 3 Min.

Corey Parker (1965-2026), bekannt aus der US-Sitcom "Will & Grace", ist tot. Der Schauspieler und Schauspielcoach starb am 5. März 2026 in Memphis, Tennessee, an einer Krebserkrankung. Er wurde 60 Jahre alt. Parkers Tante Emily Parker bestätigte den Tod dem Promi-Portal "TMZ".



Die Krankheit war nach Angaben einer "GoFundMe"-Kampagne im Zuge einer Hüftoperation entdeckt worden. Die Diagnose lautete metastasiertes Adenokarzinom im Stadium 4  eine Krebsart, die laut "Cleveland Clinic" in den Drüsenzellen innerer Organe entsteht. Über die Spendenplattform hielt Parker seine Unterstützer*innen regelmäßig über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden.

Öffentliche Krankheitsgeschichte

Im November 2025 berichtete Parker, dass 90 Prozent seiner Knochen von Adenokarzinomen befallen seien. Anfang 2026 schilderte er, kaum noch sprechen oder schreiben zu können. Den letzten Eintrag veröffentlichte er am 17. Februar 2026: Eine Bestrahlung, die Schmerzen in Arm und Hüfte lindern sollte, hatte laut Parker seine Speiseröhre und sein Sprachvermögen beeinträchtigt. Zu diesem Zeitpunkt bereitete seine Familie das Zuhause für die Palliativversorgung vor.



"Ich kann euch nicht genug danken für all die Liebe und Fürsorge. Eure Spenden haben einen so großen Unterschied in unserem Leben gemacht", schrieb Parker in seinem letzten Statement auf der Plattform.



Karriere seit Kindheit



Parker wurde in New York City geboren. Er begann im Alter von fünf Jahren mit der Schauspielerei und trainierte ab 14 Jahren am Actors Studio. Später absolvierte er die High School of Performing Arts in Manhattan. Seine Karriere startete in den 1980er-Jahren mit kleineren Rollen in Serien wie "The Bronx Zoo" sowie einem Auftritt im Horrorfilm "Freitag der 13.  Teil V". In den 1990er-Jahren folgten Engagements in "Thirtysomething", "Eddie Dodd" und "Love Boat: The Next Wave", wo er die Rolle des Dr. John Morgan spielte.



Einem breiteren Publikum wurde er als Josh bekannt  der umweltbewusste Freund von Grace Adler, gespielt von Debra Messing, in der queeren Erfolgsserie "Will & Grace". Seine letzten Rollen übernahm Parker 2017 in der Serie "Sun Records" sowie dem Kurzfilm "Winding Brook".

Einflussreicher Schauspielcoach

Ab dem Jahr 2000 arbeitete Parker als Schauspielcoach. Seinen Angaben zufolge gingen aus seiner Ausbildung Schauspieler*innen hervor, die Tony Awards, SAG Awards und Emmy Awards gewannen.



"Corey hat ein einzigartiges Talent  er erinnert uns daran, dass wir genug sind. Durch seine Führung haben unzählige Schauspieler nicht nur ihr Handwerk weiterentwickelt, sondern auch ihr Selbstvertrauen neu entdeckt", schrieben seine Schüler*innen auf der GoFundMe-Seite. "Jahrelang war Corey unser Cheerleader, Mentor und unsere Inspiration, der unsere Karrieren geprägt und unser Leben verändert hat." (cw/spot)