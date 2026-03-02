Die Ethnologie der eigenen Verletzbarkeit

Von

Hubert Fichte starb früh, mit nur fünfzig Jahren. Aber sein Werk wirkt, als habe es die Gegenwart vorweggenommen. Lange, bevor Begriffe wie postkolonial, queer oder Hybridität zum akademischen Inventar wurden, schrieb Fichte aus einer Erfahrung heraus, die all das bereits enthielt: die Erfahrung, zugleich Teil und Fremder zu sein.



Hamburg, diese scheinbar vertraute Stadt, wird bei ihm zum ethnologischen Terrain. Kneipen, Bordelle, Randexistenzen erscheinen nicht als Milieu, sondern als Erkenntnisräume. Fichte beobachtet nicht von außen. Er steht mitten im Geschehen  schwul, verletzlich, hellwach.



Schreiben als Teilnahme



Fichte verweigerte die Distanz, auf der wissenschaftliche Autorität so gern besteht. Seine Texte sind keine Studien, sondern Begegnungen. Sie tragen Spuren von Nähe, Begehren, Unsicherheit.



Was bei anderen als methodischer Mangel gegolten hätte, wird bei Fichte zur Voraussetzung von Erkenntnis: Nur wer sich aussetzt, kann verstehen. Seine Ethnologie ist kein Instrument der Ordnung, sondern ein Protokoll der Durchlässigkeit.



Gerade darin liegt seine Modernität. Fichte trennt nicht zwischen Forscher und Objekt, nicht zwischen Analyse und Bekenntnis. Er weiß, dass jedes Wissen situiert ist  körperlich, historisch, sexuell.

Queerness ohne Etikett

Fichte schrieb nie programmatisch über Homosexualität. Und doch ist sein Werk durch und durch queer. Nicht, weil es Identität ausstellt, sondern weil es Gewissheiten unterläuft. Seine Texte misstrauen klaren Kategorien: Mann und Frau, Zentrum und Peripherie, Wissenschaft und Literatur.



In Haiti oder Bahia sucht Fichte nicht das Exotische, sondern das Verwandte. Er liest Rituale, Körper, Sprache als Spiegel der eigenen Fremdheit. Queerness wird so zur Erkenntnishaltung: eine Bereitschaft, sich irritieren zu lassen.



Gegen die Kälte der Theorie



Heute, im Jahr 2026, wirkt Fichte wie ein Gegenentwurf zur akademischen Abkühlung des Denkens. Wo Theorie oft distanziert, abstrahiert, entleert, insistiert Fichte auf Nähe. Seine Texte sind sinnlich, fragmentarisch, manchmal sperrig  aber nie leblos.



Er schreibt mit dem Körper, nicht über ihn. Mit der Erinnerung, nicht über sie. Wissen entsteht bei Fichte nicht durch Systematik, sondern durch Aufmerksamkeit. Durch das Aushalten von Widersprüchen.

Das Unabgeschlossene als Methode

Fichtes Werk ist fragmentarisch geblieben. Nicht nur wegen seines frühen Todes, sondern aus Überzeugung. Er misstraute dem abgeschlossenen System, der endgültigen Deutung. Seine Bücher sind offen, tastend, manchmal widersprüchlich.



Gerade darin liegt ihre Zukunftsfähigkeit. Sie laden zur Wiederlektüre ein, nicht zur Vereinnahmung. Fichte wollte nicht erklärt werden  er wollte gelesen werden.



Nähe als Erkenntnisform



Am 8. März 1986 starb Hubert Fichte. Was blieb, ist eine Literatur, die sich weigert, sicher zu sein. 2026 lesen wir ihn neu als Autor einer queeren Moderne, die nicht identitär, sondern erkenntnishungrig ist. Seine Texte erinnern daran, dass Wissen nicht dort entsteht, wo Abstand herrscht, sondern dort, wo Nähe riskiert wird.



Vielleicht ist das seine wichtigste Lektion: Dass Verletzbarkeit keine Schwäche ist  sondern eine Methode.