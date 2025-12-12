Olivia Jones war nicht begeistert über Gil Ofarims Dschungel-Sieg

Heute, 04:32h 2 Min.



Dragqueen und Dschungel-Megafan Olivia Jones war über den Sieg von Gil Ofarim nicht erfreut

Olivia Jones hätte die Dschungelkrone in diesem Jahr gerne auf einem anderen Kopf gesehen. "Ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr jemand Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird, der nicht so umstritten ist", sagte sie in der "NDR Talk Show" mit Blick auf den Sieger Gil Ofarim, der im Januar in der RTL-Show "Ich bin ein Star  holt mich hier raus" als Sieger hervorgegangen war. Der Rockmusiker hatte 2021 fälschlicherweise einen Hotelmitarbeiter in Leipzig des Antisemitismus beschuldigt. Nach einem langen Prozess gestand er zwei Jahre später, die Vorwürfe erfunden zu haben. Der Dschungel zeige laut Jones auch: "Vielfalt kann manchmal wehtun."



Außerdem sagte die Dragqueen: "Ich hätte mir eine Dschungelkönigin gewünscht  meine Freundin Hubert." Dabei spielt er auf den schwulen Kandidaten Hubert Fella an, der auf dem dritten Platz landete (queer.de berichtete).



Der Dschungel ist fest in Jones' Leben verankert, seit sie 2013 selbst teilnahm und den zweiten Platz belegte. Seit Jahren moderiert sie etwa die Dschungel-Nachlese "Die Stunde danach" auf RTL  und das zu guten Quoten.

Olivia Jones eröffnet Dschungelbar in Hamburg

Nun eröffnet Jones am Mittwoch auch im Hamburg mit "Olivias Dschungelbar" die erste Reality-Bar Deutschlands (queer.de berichtete). In der Talkshow des Norddeutschen Rundfunks sagte sie, dass dort auch Dschungel-Devotionalien, wie den Slip von Micaela Schäfer ausgestellt würden, den Jones in der Sendung stolz präsentierte  mit der nicht ganz ernst gemeinten Aufforderung an Moderatorin Barbara Schöneberger: "Babsi, zieh den mal an." (cw)