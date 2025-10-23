Rihanna: Auf ihre Villa in Beverly Hills wurde geschossen



Rihanna zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt (Bild: Universal Music)

Heute, 06:47h 2 Min.

Schock für Rihanna (38) und ihre Familie: Auf ihre Villa in Beverly Hills wurde geschossen. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, war die Sängerin zum Zeitpunkt des Vorfalls daheim, sie wurde jedoch nicht verletzt. Polizeibeamt*­innen nahmen eine 30-jährige Verdächtige fest.



Die Frau soll laut "Los Angeles Times" am Sonntag, dem 8. März, aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse auf Rihannas Anwesen abgegeben haben. Von der gegenüberliegenden Straßenseite habe sie rund zehnmal abgefeuert. Eine Kugel soll eine Hauswand durchschlagen haben. Die Verdächtige wurde nach ihrer Flucht vom Tatort festgenommen, eine Waffe sichergestellt. Das Los Angeles Police Department (LAPD) hat die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat sowie dem Motiv der Verdächtigen aufgenommen.

"Es geht ihnen allen gut"

Ob sich außer Rihanna noch weitere Personen im Haus aufhielten, ist bislang nicht bekannt. Die Sängerin wohnt dort mit ihrem Partner, Rapper A$AP Rocky (37), und den drei gemeinsamen Kindern RZA, Riot und Rocki. Eine Quelle aus dem Umfeld der Familie sagte gegenüber der Zeitung: "Es geht ihnen allen gut."



Wie "Page Six" berichtete, hat der Popstar auf seinem Grundstück schon andere gefährliche Situationen erlebt. Bereits 2018 brach ein damals 27-jähriger Mann in das Anwesen in den Hollywood Hills ein, nachdem er über einen Zaun gesprungen war. Erst nach rund zwölf Stunden wurde er von einer Assistentin entdeckt. Rihanna war zu dem Zeitpunkt abwesend. Der Mann bekannte sich später der Stalking-Vorwürfe für schuldig und erhielt ein zehnjähriges Kontaktverbot, das es ihm untersagt, sich der Sängerin zu nähern. (cw/spot)