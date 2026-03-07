Queerfilmnacht künftig auch in Gelsenkirchen

Heute, 09:36h 1 Min.



Eloy Pohu als Enzo in "Enzo" (Bild: Salzgeber)

Der Kulturraum "die flora" in Gelsenkirchen wird ab diesem Monat Teil des bundesweiten Netzwerks der Queerfilmnacht. Damit soll ein regelmäßiges Filmangebot zu Themen wie Vielfalt, Identität und queeren Lebensrealitäten etabliert werden, teilte die Ruhrgebiets-Stadt in einer Pressemitteilung mit.



Einmal im Monat sollen ausgewählte Filme mit LGBTI-Schwerpunkt gezeigt werden. Zum Auftakt läuft am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr der Film "Enzo" von Regisseur Robin Campillo. Der Film wird im französisch-ukrainischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.



"Enzo" erzählt die Geschichte des 16-jährigen Außenseiters Enzo, der sich gegen die Erwartungen seiner wohlhabenden Eltern stellt und eine Ausbildung als Maurer beginnt. Dort lernt er den älteren ukrainischen Kollegen Vlad kennen, der für ihn zu einem Freund und Vorbild wird. Zugleich entwickelt Enzo Gefühle für ihn, die sein Leben zunehmend komplizierter machen (Filmkritik von Fabian Schäfer).



Die monatliche Reihe knüpft inhaltlich an das Queerfilmfestival an, das seit Jahren internationale Filme zu queeren Lebensrealitäten präsentiert. "Durch die monatlichen Vorführungen entsteht ein Raum der Begegnung, in dem unterschiedliche Lebensrealitäten sichtbar werden und miteinander ins Gespräch kommen können", so die Stadt Gelsenkirchen. (cw)