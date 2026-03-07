GLAAD Media Awards: Auszeichnungen für "Heated Rivalry" und "Stranger Things"

Heute, 11:44h 3 Min.

Die US-Organisation GLAAD, die für die Belange queerer Menschen in Medien eintritt, hat am Donnerstag ihre 37. jährliche Preisverleihung abgehalten. Berücksichtigt wurden über 300 Nominierungen in mehr als 30 Kategorien, von Film und TV über Journalismus bis hin zu Computerspielen. Moderiert wurde die Gala in Los Angeles von Schauspieler Jonathan Bennett.



Die mit Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award ausgezeichnete Ikone Liza Minnelli überraschte die Anwesenden kurz nach ihrem 80. Geburtstag und erhielt den ersten nach ihr benannten Liza Minnelli Storyteller Award anlässlich ihrer bald erscheinenden Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!". Minnelli betrat die Bühne, umgeben von Tänzern und großem Applaus, nach einem ausführlichen Einblick auf ihr Leben, gesprochen von RuPaul. "Ich bin so froh, hier bei euch allen zu sein", sagte Minnelli selbst. "Ihr macht mich so stolz, weil ihr stark seid und für eure Überzeugungen einsteht."

Zu den weiteren Auftritten gehörte Demi Lovato, die die Show mit einer Performance ihres Hits "Kiss" eröffnete, und Eli mit "Glitter". Den "Vanguard Award" für Personen, die beträchlich zur Gleichstellung und Akzeptanz queerer Personen beigetragen haben, erhielt die Schauspielerin, Produzentin, Autorin und Showrunnerin Quinta Brunson. Ihre Comedyserie "Abbott Elementary" war zugleich in dieser Kategorie nominiert, musste sich aber der Apple-TV-Serie "Palm Royale" geschlagen geben.

Die Hauptpreise

Den Preis für die beste Drama-Serie holte diesmal "Stranger Things", klar aufgrund des Coming-Outs der Rolle Will Byers in der letzten Staffel  ihr Darsteller Noah Schnapp nahm den Preis entgegen. Sicherlich ein Publikumsfavorit wurde "Heated Rivalry" als beste neue Serie ausgezeichnet. Der Schöpfer und Regisseur der TV-Version der Buchreihe von Rachel Reid, Jacob Tierney, nahm den Preis mit fast allen Hauptdarsteller*innen entgegen. Die Reihe über schwules Begehren im Profi-Eishockey wurde weltweit und auch unter Heteros ein Hit.



Als beste Kurzserie wurde die Netlix-Reihe "Wayward" ausgezeichnet, als Dokumentation "Come See Me in the Good Light" über die Dichterin und Aktivistin Andrea Gibson, die auch für einen Oscar nominiert ist. Auf der Kinoseite wurde "Kiss of the Spider Woman" als "Outstanding Fim" ausgezeichnet, in der Kategorie "Limited Theatrical Release" wurden zugleich "A Nice Indian Boy" und "Plainclothes" gemeinsam prämiert. Der Preis für den besten TV-/Streaming-Film ging an die Netflix-Produktion "Queen of Coal".

Gala im Zeichen der Trump-Regierung

Der Stephen F. Kolzak Award, der an queere Personen vergeben wird, die sich gegen Queerfeindlichkeit stellen, ging an Bowen Yang ("Saturday Nigh Live") und Matt Rogers, die gemeinsam den Podcast "Las Culturistas" betreiben. Sie gaben bekannt, 10.000 US-Dollar an die Organisation "Equality Kansas" zu spenden  der republikanische US-Staat hat kürzlich alle Führerscheine von trans Personen, die nicht deren Geburtsgeschlecht enthielten, für ungültig erklärt. "Wir können diese Auszeichnung nicht annehmen, ohne die grassierende, aktive Transphobie dieser Regierung und ihrer Unterstützer zu verurteilen", sagte Rogers. "Und wir sind auch hier, um ihnen im Voraus klarzumachen, dass sie einen aussichtslosen Kampf führen. Denn wenn wir in solchen Räumen zusammenkommen, werden wir immer füreinander einstehen."



Der antiqueere Kulturkampf und speziell der gegen die Rechte und Existenz von trans Personen spielte in vielen Reden des Abends eine Rolle; trans Schauspielerin Laverne Cox, die einen Preis für einen TV-Beitrag zum Thema erhielt, sagte: "Nichts von dem, was hier vor sich geht, sollte normalisiert werden. Experten sagen, wir steuern auf einen Genozid an trans Amerikanern zu."



Die Preisverleihung wird allerdings erst ab 21. März im US-Streamingdienst Hulu zu sehen sein. Eine Liste aller Nominierungen und Preise, darunter auch spanischsprachige Kategorien, findet sich hier. (cw)