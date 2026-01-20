Bill Kaulitz wird Mitgründer und Gesellschafter von "Glitter Spritz"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 12:13h

Bill Kaulitz: "Ich habe 'Glitter Spritz' schon geliebt, bevor es um ein gemeinsames Business ging"

Der queere Musiker Bill Kaulitz beteiligt sich unternehmerisch an der Berliner Aperitif-Marke "Glitter Spritz". Der Frontmann der Band Tokio Hotel wird Mitgründer und Gesellschafter der neu gegründeten Glitter Spritz GmbH, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Demnach handele es sich nicht um eine klassische Werbepartnerschaft, sondern um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit Mitspracherecht bei der Markenentwicklung.

"Glitter Spritz" hat sich bereits vor dem Einstieg des Musikers im Handel etabliert. Die Marke ging aus der Berliner Getränkemanufaktur Craft Circus hervor. Laut Unternehmensangaben gehört "Glitter Spritz" zu den wachstumsstärksten Marken im deutschen Aperitif-Segment. 2025 belegte die alkoholfreie Variante nach Daten von NielsenIQ Platz zwei der absatzstärksten alkoholfreien Aperitif-Marken im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Das Getränk ist nach Unternehmensangaben inzwischen in mehr als 5.000 Supermärkten und Gastronomiebetrieben erhältlich und wird in über 15 Länder exportiert. Am 9. März startet zudem eine nationale Handelskampagne unter dem Titel "Glitter Spritz by Bill Kaulitz".

"Ich habe 'Glitter Spritz' schon geliebt, bevor es um ein gemeinsames Business ging", erklärte der queere Musiker zu seinem unternehmerischen Engagement. "Die Marke vereint Glitzer, Glamour und Haltung  sie steht für Freiheit, Offenheit, Vielfalt und dafür, das Leben bewusst zu zelebrieren. Für eine funkelnde Welt, in der Individualität sichtbar sein darf. Genau das spiegelt auch meinen eigenen Weg wider." (cw)

