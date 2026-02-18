Letzter queerer Club Münchens feiert 44-jähriges Bestehen

Heute, 12:24h 2 Min.



Archivbild: Party im NC.Club (Bild: NY.Club)

Der Münchner NY.Club feiert Mitte März sein 44-jähriges Bestehen. Die Diskothek gilt als letzter verbliebener queerer Club der bayerischen Landeshauptstadt und zählt nach Angaben der Betreiber auch deutschlandweit zu den letzten Einrichtungen dieser Art.



Gegründet wurde der Club 1982 von Hansi und Anni Neumann. Später führte Ken Koch den Betrieb weiter. Über die Jahrzehnte entwickelte sich der NY.Club von einem Treffpunkt der Underground-Szene zu einem festen Bestandteil des Münchner Nachtlebens. Bereits in den 1980er Jahren feierten dort internationale Stars wie Freddie Mercury. In jüngerer Zeit waren unter anderem Sänger Adam Lambert und Influencerin Katja Krasavice zu Gast. Auch internationale Drag-Künstler*­innen sowie lokale Szenegrößen treten regelmäßig im Club auf.



Seit Dezember 2024 wird der Club von den Brüdern Maximilian und Markus Wittig geführt. Sie wollen nach eigenen Angaben die Tradition des Hauses bewahren und zugleich modernisieren. Der Fortbestand queerer Clubs sei wichtig, weil sie als geschützte Räume für die Community dienten, erklärten die Betreiber.



Das Jubiläum soll am 13. und 14. März mit einem zweitägigen Programm gefeiert werden. Geplant sind unter anderem DJ-Sets, Drag-Shows und Live-Auftritte. Zum Jubiläum veröffentlicht der Club zudem gemeinsam mit seinem Künstlerkollektiv "NY.Allstars" eine eigene Single mit dem Titel "Life is good". Die Veröffentlichung ist für den 14. März geplant. (cw)