Wird Boris Palmer Minister unter Cem Özdemir?

Heute, 06:30h 2 Min.

Grünen-Politiker Cem Özdemir lässt Spekulationen um ein mögliches Ministeramt für den parteilosen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer weiter offen. Auf die Frage, welche landespolitische Rolle Palmer nach der Wahl spielen werde, sagte der 60-jährige Özdemir: "Ich bin permanent im Gespräch mit ihm". Selbstverständlich werde Palmer für ihn auch eine wichtige Rolle spielen. Aktuell verteile man aber keine Ämter. Özdemir gilt nach dem knappen Sieg seiner Partei bei den Landtagswahlen am Sonntag als designierter Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.



Özdemir lobte seinen früheren Parteifreund immer wieder in höchsten Tönen. Am Montag sagte er: "Ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Er hat dazu beigetragen, dass ich heute hier sitz." Da gebe es gar kein Vertun. "Jeder, der was anderes sagt, der sollte vielleicht mal die Zahlen studieren".



Der Oberbürgermeister hatte Mitte Februar Özdemir und dessen Ehefrau Flavia Zaka im Tübinger Rathaus getraut. Palmer ist ein langjähriger Freund der Familie. Am Wahlabend hatte er gesagt: "Wenn jemand meinen Rat sucht, dann bekommt er den. Das war die letzten 15 Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis mit Winfried Kretschmann. Dafür stehe ich weiter zur Verfügung." Die Spekulationen um ein mögliches Ministeramt ließ er zuletzt ebenfalls offen.



Palmer ist wegen vieler provozierender Aussagen umstritten. Die Grüne Jugend hatte etwa am Montag gefordert, dass Palmer weder Minister noch Berater in der künftigen Landesregierung werden dürfe. "Die Haltungen und wiederholten rassistischen Äußerungen des ehemaligen Grünen-Mitglieds Boris Palmer sind mit den Grundwerten unserer Partei unvereinbar."

Palmer profilierte sich wiederholt mit Queerfeindlichkeit

Palmer, der seit 2007 Tübinger Oberbürgermeister ist, stand auch immer wieder wegen Äußerungen gegen queere Menschen in der Kritik und verlangte zeitweise von den Grünen, sich nicht für die Gleichbehandlung queerer Menschen einzusetzen: Bereits 2011 hatte er etwa in einem internen Thesenpapier gefordert, dass die Grünen die Forderung nach der Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen beim Adoptionsrecht hintenanstellen sollten, da dies "vorerst keine Forderung [ist], mit der sich 25 Prozent der Deutschen gewinnen lassen" (queer.de berichtete). 2016 warf er LGBTI-Aktivist*innen eine "überspannte Aggression gegenüber der Mehrheitsgesellschaft" vor (queer.de berichtete).



Zuletzt profilierte sich der Kommunalpolitiker auch vermehrt mit transfeindlichen Anspielungen und Äußerungen (queer.de berichtete). So sprach er etwa trans Frauen ab, Frauen zu sein (queer.de berichtete). (dpa/dk)