Vorwurf des Kindesmissbrauchs: Prozessbeginn gegen früheren FDP-Politiker

Heute, 07:06h 1 Min.



Schwerer Vorwurf gegen Ex-MdB Hartmut Ebbing (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Ein ehemaliger Bundestags­abgeordneter und eine Lehrerin aus Niedersachsen stehen ab Dienstag (9:30 Uhr) wegen des Vorwurfs des sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat den 69-jährigen früheren FDP-Politiker Hartmut Ebbing und die 51-jährige Frau aus Goslar angeklagt.



Dem Ex-Abgeordneten und der Lehrerin wird vorgeworfen, 2021 unter anderem sexuelle Handlungen an dem damals siebenjährigen Sohn der Frau vorgenommen zu haben. Der 51-Jährigen wird zudem vorgeworfen, Bilder ihrer Tat gemacht und an den Angeschuldigten geschickt zu haben, weil sie davon ausging, dass er sich darüber freuen würde.



Laut "Spiegel" hat der Verteidiger dem Blatt mitgeteilt, dass sein Mandant die Vorwürfe bestreite. Eine dpa-Anfrage vom Freitag blieb zunächst unbeantwortet. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Für den Strafprozess sind vier Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte nach der Planung am 20. März fallen.



Während seiner Zeit im Bundestag zwischen 2017 und 2021 beschäftigte sich Ebbing besonders mit den Themen Kultur, Steuern und Mittelstand. Er engagierte sich außerdem für einen Verein für Kinder- und Jugendrechte. Zuletzt war er Schatzmeister der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), die seit 2022 von Volker Beck geführt wird (queer.de berichtete). (dpa/cw)