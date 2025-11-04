Schüsse auf Rihannas Villa: Mutmaßliche Täterin hetzte in Videos



Rihanna soll sich mit ihren drei Kindern in der Villa befunden haben, als diese am Sonntag beschossen wurde (Bild: IMAGO / ABACAPRESS)

Heute, 08:30h 2 Min.

Nach den Schüssen auf Rihannas (38) Villa in Beverly Hills am Sonntag dringen immer mehr Details über die mutmaßliche Täterin an die Öffentlichkeit.



Die Polizei nahm bereits kurz nach dem Vorfall eine 35-jährige Frau fest. Ihr wird versuchter Mord vorgeworfen, sie befindet sich in Haft. Die Kaution beträgt 10,2 Millionen Dollar. Wie US-Medien berichten, soll die Frau in den vergangenen Wochen wirre Videos und Postings veröffentlicht haben.

In YouTube-Clips gegen Prominente gewettert

So soll sie laut "TMZ" den Popstar als "Hexe" bezeichnet und gedroht haben, Rihanna werde "sterben". Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte sie täglich Clips mit dem Titel "Tagebuch der betenden Frau". Darin beschimpfte sie nicht nur Rihanna, sondern auch andere weibliche Prominente. Kim Kardashian etwa beleidigte sie als "dumme Schlampe".



Die Verdächtige soll aus Florida stammen und Mutter eines zehnjährigen Kindes sein. Offenbar geriet sie schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Ihr wurde unter anderem ein gewalttätiger Angriff auf ihren Ex-Partner vor den Augen des damals noch kleinen Kindes vorgeworfen. Wie die US-Zeitung "The Sun" weiter berichtete, wurde ihr in einem Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann schließlich jegliches Umgangsrecht mit ihrem Kind entzogen.

Rihanna hat Los Angeles verlassen

Derweil soll Rihanna Los Angeles nach dem gefährlichen Vorfall vorerst verlassen haben. Sie wurde am Flughafen Van Nuys beim Besteigen eines Flugzeugs fotografiert.



Rund zehnmal soll die Verdächtige am Sonntagmittag mit einem Gewehr aus ihrem Fahrzeug heraus auf die Villa der Sängerin geschossen haben, wobei mehrere Kugeln das Eingangstor und ein auf der Einfahrt geparktes Wohnmobil trafen. Wie "People" erfahren haben will, sollen sich zu dem Zeitpunkt nicht nur die Sängerin, sondern auch ihre drei Kinder in dem Anwesen befunden haben. Es soll aber niemand verletzt worden sein. (cw/spot)