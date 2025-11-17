Netzwerk "Schule der Vielfalt" aktualisiert Qualitätsstandards

Heute, 09:06h 1 Min.

Das Bundesnetzwerk "Schule der Vielfalt" hat seine Qualitätsstandards für teilnehmende Schulen überarbeitet. Ziel sei es, Schulen stärker dabei zu unterstützen, ein Umfeld der Akzeptanz zu schaffen und gegen Mobbing sowie Gewalt gegen queere Schüler*­innen vorzugehen, teilte das Netzwerk mit.



In die neue Fassung seien Erfahrungen aus fast 20 Jahren Netzwerkarbeit eingeflossen, erklärte Sprecher Frank G. Pohl. Schulen sollten ihre Entwicklung zu einer "Schule der Vielfalt" ganzheitlich angehen, ergänzte Sprecherin Christiane Morlock. Dazu gehöre, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sowohl im Unterricht als auch in außerunterrichtlichen Angeboten zu thematisieren und Lehrkräfte regelmäßig fortzubilden.



Neu ist nach Angaben des Netzwerks unter anderem, dass Schulen ihre eigenen Strukturen stärker auf mögliche Diskriminierung prüfen sollen  etwa bei Formularen, der Nutzung von Toiletten oder Regelungen für Klassenfahrten. Grundlage der Teilnahme bleibt eine Selbstverpflichtung der Schulgemeinschaft sowie die kontinuierliche Arbeit an einer queer-inklusiven Schulentwicklung. (cw)