Landkreis geht gegen Änderung des Geschlechtseintrags von Rechtsextremist Liebich vor



Sven "Marla Svenja" Liebich trollt auf Social Media, während er sich vor den deutschen Behörden versteckt (Bild: IMAGO / Hanno Bode)

Heute, 09:47h 3 Min.

Der Saalekreis in Sachsen-Anhalt prüft rechtliche Schritte gegen die Änderung des Geschlechtseintrags von Sven alias Marla Svenja Liebich. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet, hat der Landkreis juristische Schritte eingeleitet, ob die im Personenstandsregister erfolgte Eintragung rückgängig gemacht werden kann. Hintergrund ist der Verdacht, dass die Erklärung nach dem seit Ende 2024 geltenden Selbst­bestimmungs­gesetz missbräuchlich abgegeben worden sein könnte.



Der berüchtigte Rechtsextremist Liebich hatte  nach einer Verurteilung wegen Volks­verhetzung, übler Nachrede und Beleidigung  vor über einem Jahr bereits seinen Geschlechtseintrag auf "weiblich" und seinen Vornamen auf Marla Svenja ändern lassen (queer.de berichtete). Er hätte letzten Sommer seine anderthalbjährige Haft in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz antreten sollen, war jedoch nicht erschienen und bleibt weiterhin verschwunden.

Liebich will jetzt "Anne Frank" heißen

Liebich trollt seither in sozialen Medien, mutmaßlich um das Selbstbestimmungsgesetz lächerlich zu machen. Der 55-Jährige, der einst vor "Transfaschismus" gewarnt hatte und CSD-Teilnehmende als "Parasiten" beschimpft hatte, kündigte zuletzt an, seinen Geschlechtseintrag auf "divers" ändern und den Namen "Anne Frank" annehmen zu wollen (queer.de berichtete).



Nach Angaben des Landkreises gebe es Anhaltspunkte dafür, dass die Erklärung möglicherweise nicht ernsthaft erfolgt sei. Die zuständige Behörde prüfe deshalb, ob rechtliche Möglichkeiten bestehen, die Änderung anzufechten oder rückgängig zu machen.



Juristisch gilt das laut der Juraprofessorin Judith Froese als schwierig, weil das Gesetz bewusst auf eine niederschwellige und weitgehend voraussetzungslose Erklärung setzt. "Wenn eine Person nicht gerade kundtut, es nicht ernst zu meinen und nur spaßeshalber oder zu betrügerischen Zwecken eine solche Erklärung abzugeben, wird es kaum möglich sein, jemandem Missbrauch vorzuwerfen", so Froese gegenüber dem MDR.



Die Änderung von Liebichs Geschlechtseintrag war in Politik und Öffentlichkeit vielfach als Provokation bewertet worden. LGBTI-Organisationen befürchten, der Fall könne von Gegner*innen des Selbstbestimmungsgesetzes instrumentalisiert werden. Politiker*innen der Union und der AfD haben bereits mehrfach auf den Fall verwiesen, um gegen das Selbstbestimmungsgesetz Stimmung zu machen (queer.de berichtete).

BVT*: SBGG muss gegenüber rechten Angriffen verteidigt werden

Der Bundesverbands Trans* erklärte, das SBGG sei "ein großer Fortschritt bei der Anerkennung und dem Schutz von trans*, inter und nicht-binären Menschen". Nun sei entscheidend, "diese Errungenschaft gegenüber Angriffen von autoritärer und rechtsextremer Seite zu verteidigen".



Ähnliche Selbstbestimmungsgesetze wie in Deutschland gibt es bereits in mehr als 20 Ländern, etwa in Argentinien, Spanien oder Neuseeland. Probleme mit dem Gesetz gibt es in diesen Ländern so gut wie keine. Auch der BVT* betonte, dass die Warnung von der angeblichen Missbrauchsanfälligkeit durch das Gesetz von rechten Kräften gezielt konstruiert werde. (cw)