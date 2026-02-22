Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Mitarbeitende*n für das Beratungsteam

im Umfang von 39h/Wo.

Aufgabenbereich:
● Psychosoziale Beratung der Zielgruppe (Coming-Out, Sexualität und Beziehung, Sucht, Leben mit HIV/Aids, Soziale Isolation)
● Analysegestützte Beratung für Konsumierende von psychoaktiven Substanzen (Drugchecking Berlin)
● Anleitung und Moderation von Gesprächsgruppen (Gruppenangebot für Menschen mit Psychiatrieerfahrungen, engl. Gruppe für neu zugezogene SBTI*)
● Clearinggespräche
● Vermittlung in weiterführende Angebote (der Schwulen­beratung Berlin)
● Statistische Erhebung und Zuarbeit für den jährlichen Sachbericht an die Senatsverwaltung
● Teilnahme an Arbeitskreisen, Gremien und Fachtagungen
● Entwicklung von Gruppenangeboten und Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Bereichs
● Qualitätssicherung

Anforderungen:
● BA in Sozialer Arbeit o. vergleichbar
● Idealerweise relevante Weiterbildung (KISS, Systemische Beratung, Sexualberatung o.ä.)
● Erfahrung in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen
● Erwünscht ist Erfahrung in der Anleitung und Moderation von Gesprächsgruppen
● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse über die LSBTI*-Community und deren Lebenswelten
● Strukturiertes, methodisch fundiertes und selbstständiges Arbeiten
● Gute Sprachkenntnisse in Englisch (gerne weitere Fremdsprachen)

Wir bieten u.a.:
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation (Haustarif)
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team

Bewerbungen
mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei bitte unter Nennung des Kennwortes A1/2026/02_Beratungsteam per E-Mail bis zum 24.03.2026 an jobs@schwulenberatungberlin.de

Weitere Informationen
bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Michael Kraus (Teamleitung Beratungsteam und therapeutische Leitung der Ambulanten Reha) unter (030) 44 66 88 111 (Rückrufoption)

