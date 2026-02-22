Heute, 10:18h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeitende*n für das Beratungsteam



im Umfang von 39h/Wo.



Aufgabenbereich:

● Psychosoziale Beratung der Zielgruppe (Coming-Out, Sexualität und Beziehung, Sucht, Leben mit HIV/Aids, Soziale Isolation)

● Analysegestützte Beratung für Konsumierende von psychoaktiven Substanzen (Drugchecking Berlin)

● Anleitung und Moderation von Gesprächsgruppen (Gruppenangebot für Menschen mit Psychiatrieerfahrungen, engl. Gruppe für neu zugezogene SBTI*)

● Clearinggespräche

● Vermittlung in weiterführende Angebote (der Schwulen­beratung Berlin)

● Statistische Erhebung und Zuarbeit für den jährlichen Sachbericht an die Senatsverwaltung

● Teilnahme an Arbeitskreisen, Gremien und Fachtagungen

● Entwicklung von Gruppenangeboten und Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Bereichs

● Qualitätssicherung



Anforderungen:

● BA in Sozialer Arbeit o. vergleichbar

● Idealerweise relevante Weiterbildung (KISS, Systemische Beratung, Sexualberatung o.ä.)

● Erfahrung in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen

● Erwünscht ist Erfahrung in der Anleitung und Moderation von Gesprächsgruppen

● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse über die LSBTI*-Community und deren Lebenswelten

● Strukturiertes, methodisch fundiertes und selbstständiges Arbeiten

● Gute Sprachkenntnisse in Englisch (gerne weitere Fremdsprachen)



Wir bieten u.a.:

● Unbefristeter Arbeitsvertrag

● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation (Haustarif)

● 30 Tage Urlaub, Jobticket

● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen

● Mitarbeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team



Bewerbungen

mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei bitte unter Nennung des Kennwortes A1/2026/02_Beratungsteam per E-Mail bis zum 24.03.2026 an



Weitere Informationen

bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Michael Kraus (Teamleitung Beratungsteam und therapeutische Leitung der Ambulanten Reha) unter (030) 44 66 88 111 (Rückrufoption)