Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57137
  • Heute, 02:07h 1 Min.

Hudson Williams als Shane Hollander in "Heated Rivalry" (Bild: Sabrina Lantos / HBO Max)

Hauptdarsteller Hudson Williams aus der Erfolgsserie "Heated Rivalry" hat sich in aller Schärfe unter anderem gegen "homophobe, biphobe" und andere Hasskommentare gestellt. Wer solche Kommentare verbreite, solle sich nicht "Fan" nennen, schrieb Williams am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram. Der Serienstar kritisierte unter anderem auch altersdiskriminierende und frauenfeindliche Kommentare. "Keiner von uns braucht eure hasserfüllte 'Liebe'", fügte er hinzu.

In "Heated Rivalry" geht es um die geheime Beziehung eines kanadischen und eines russischen Eishockeyspielers. Im Internet sind immer wieder homophobe und rassistische Kommentare im Zusammenhang mit der international erfolgreichen Serie zu finden. Williams spielt darin den Kanadier Shane Hollander.

Mehrere Kolleg*­innen von Williams teilten dessen Instagram-Beitrag, darunter der Schauspieler François Arnaud sowie die kanadische Autorin Rachel Reid, die die Buchreihe schrieb, auf der die Serie basiert.

Die Zeitschrift "Variety" nannte "Heated Rivalry" die "größte" Überraschung in der Streaming-Welt des Jahres 2025. Die Serienbeteiligten haben wiederholt über eine aus ihrer Sicht toxische Fankultur geklagt. (cw/AFP)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild20:15h, rbb:
    Legenden
    Folge 43: Rosenstolz  Liebe ist alles  Sie waren eine der erfolgreichsten deutschen Popbands der letzten 30 Jahre, ein Schwuler aus Goslar und eine Hetera aus Ost-Berlin: ein Duo der Gegensätze.
    Doku, D 2021
  • 5 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Heated Rivalry
07.03.26 | Nächstes Serienprojekt für Netflix
"Heated Rivalry"-Schöpfer widmet sich Serie über Alexander den Großen
03.03.26 | Romantischer Rückzugsor
"Heated Rivalry": Fans können für sich das Cottage mieten
28.02.26 | Queere Erfolgsserie
"Heated Rivalry": Neue Dreharbeiten starten im Sommer
26.02.26 | Queere Eishockey-Romanze
Ansturm auf Thüringer Verlag dank Serienhit "Heated Rivalry"
14.02.26 | Popkultur-Phänomen
Alles schon x-mal gesehen: "Heated Rivalry" bietet der queeren Community wenig Neues!
08.02.26 | Heißes Event in Berlin
Ein bisschen was von Live-Porn: "Heated Rivalry" erobert jetzt auch die Clubs
-w-
Neu auf queer.de
"Neu auftretender Pilz"
USA: Sexuell übertragbarer Hautpilz löst Sorge aus
Tödliche Politik in Großbritannien
Nach Einschränkung der Gesundheits­versorgung: Mehr Suizide unter trans Jugendlichen
Video des Tages
Die besten Songs entstehen, wenn alles zusammenbricht
Bild des Tages
"Ficken statt Facebook"  Anti-Smartphone-Flyer in Berlin
Eurovision-Streit
Nach Kritik an Israel-Teilnahme: EBU erinnert Schweden an die ESC-Regeln
Autobiografie
"Glücklich, am Leben zu sein": Liza Minnelli wird 80
TV-Tipp
Hetero-Alarm in der Regenbogen­familie
Gewinnspiel
Die Unfassbaren 3  Now You See Me