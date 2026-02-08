Heute, 02:07h 1 Min.



Hudson Williams als Shane Hollander in "Heated Rivalry" (Bild: Sabrina Lantos / HBO Max)

Hauptdarsteller Hudson Williams aus der Erfolgsserie "Heated Rivalry" hat sich in aller Schärfe unter anderem gegen "homophobe, biphobe" und andere Hasskommentare gestellt. Wer solche Kommentare verbreite, solle sich nicht "Fan" nennen, schrieb Williams am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram. Der Serienstar kritisierte unter anderem auch altersdiskriminierende und frauenfeindliche Kommentare. "Keiner von uns braucht eure hasserfüllte 'Liebe'", fügte er hinzu.



In "Heated Rivalry" geht es um die geheime Beziehung eines kanadischen und eines russischen Eishockeyspielers. Im Internet sind immer wieder homophobe und rassistische Kommentare im Zusammenhang mit der international erfolgreichen Serie zu finden. Williams spielt darin den Kanadier Shane Hollander.



Mehrere Kolleg*­innen von Williams teilten dessen Instagram-Beitrag, darunter der Schauspieler François Arnaud sowie die kanadische Autorin Rachel Reid, die die Buchreihe schrieb, auf der die Serie basiert.



Die Zeitschrift "Variety" nannte "Heated Rivalry" die "größte" Überraschung in der Streaming-Welt des Jahres 2025. Die Serienbeteiligten haben wiederholt über eine aus ihrer Sicht toxische Fankultur geklagt. (cw/AFP)