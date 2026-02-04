Heute, 02:25h 2 Min.

Die lesbische Fußballerin Svenja Huth bleibt weiter beim VfL Wolfsburg. Die 35-Jährige hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert, wie der Bundesligist mitteilte. Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin hat seit ihrem Wechsel im Jahr 2019 vom 1. FFC Turbine Potsdam 206 Pflichtspiele für den Club aus der VW-Stadt absolviert. Mit den Wölfinnen gewann sie zwei deutsche Meisterschaften und fünfmal den DFB-Pokal. Darüber hinaus bildet die Offensivspielerin mit Alexandra Popp und Janina Minge das Kapitäninnen-Trio der VfL-Frauen.



"Ich bin dankbar für das Vertrauen und glücklich, weiterhin ein Teil dieses besonderen Teams zu sein. Gemeinsam wollen wir noch viele unvergessliche Momente schaffen und ich freue mich, den Weg weiterhin aktiv mitzugestalten", sagte Huth in einer Vereinsmitteilung.



Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, lobte Huth als "eine zentrale Stütze unserer Mannschaft auf dem Platz". Auch außerhalb des Spielfelds übernehme sie eine wichtige Rolle. "Mit ihrer Professionalität und ihrer Persönlichkeit ist sie ein Vorbild für das gesamte Team und als Führungsspielerin enorm wichtig für den Zusammenhalt. Umso schöner, dass eine der prägendsten Persönlichkeiten des deutschen Frauenfußballs weiterhin Teil des Rudels bleibt", sagt Kellermann.



Die Mittelfeldspielerin hatte vor zwei Jahren Queer­feindlichkeit im Männerfußball kritisiert (queer.de berichtete). Mehrfach setzte sie sich öffentlich für LGBTI-Rechte ein (queer.de berichtete). (cw/dpa)