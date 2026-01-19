USA: Sexuell übertragbarer Hautpilz löst Sorge aus

Heute, 08:34h 2 Min.

Ein ungewöhnlicher Hautpilz beschäftigt derzeit Gesundheitsbehörden in den USA. Im Bundesstaat Minnesota haben Mediziner*innen den bislang größten bekannten Ausbruch einer sexuell übertragbaren Form von Ringelflechte registriert. Mehr als 30 bestätigte oder vermutete Fälle wurden seit dem Sommer 2025 im Großraum Minneapolis gemeldet. Laut der Gesundheitsbehörde CDC treten bisher dokumentierte Fälle überproportional häufig bei Männern auf, die Sex mit Männern haben (MSM).



Auslöser ist ein spezieller Pilzstamm namens Trichophyton mentagrophytes Genotyp VII (TMVII). Er verursacht eine Form von Ringelflechte  also eine Pilzinfektion der Haut  die vor allem im Genital-, Gesäß- oder Bauchbereich auftreten kann und oft schmerzhafte, juckende Hautveränderungen hervorruft. Der Pilz verbreitet sich vor allem durch engen Hautkontakt, besonders beim Sex.

Langwierige Therapie

Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, dass die Infektion zwar behandelbar ist, die Therapie jedoch langwierig sein kann: In vielen Fällen müssen Betroffene mehrere Wochen bis zu drei Monate lang Antimykotika, also Medikamente zur Behandlung von Pilzinfektionen, einnehmen.



Die erste bekannte US-Infektion wurde 2024 in New York City diagnostiziert. Inzwischen sind vereinzelte Fälle auch in anderen Großstädten gemeldet worden. Auch in China und Europa sei der Pilz aufgetaucht. Die CDC beschreibt die Infektion als "einen neu auftretenden Pilz", der ursprünglich "bei Reisenden beschrieben wurde, die nach sexuellen Kontakten in Thailand zurückkehrten".



Ein weiteres Problem: Die Infektion wird häufig mit anderen Hautkrankheiten wie Ekzemen oder Schuppenflechte verwechselt. Dadurch kann sich die Diagnose verzögern  und die Betroffenen bleiben länger ansteckend.



Gesundheitsbehörden raten deshalb Menschen mit ungewöhnlichen Hautausschlägen im Genital- oder Gesäßbereich, ärztlichen Rat einzuholen. Betroffene sollten während der Behandlung außerdem auf Sex verzichten und keine Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche teilen, um eine Weitergabe des Pilzes zu verhindern. (cw)