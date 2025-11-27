Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Vorfall in Los Angeles

Schüsse auf Rihannas Haus  Anklage wegen versuchten Mordes

Die Frau, die beschuldigt wird, auf Rihannas Anwesen geschossen zu haben, ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Ihr droht lebenslange Haft.


Rihanna: Auf ihr Haus wurde geschossen (Bild: SIGMA / wikipedia)

  • Heute, 11:39h 2 Min.

Beverly Hills

Die 35-jährige Frau, die beschuldigt wird, auf Rihannas (38) Haus in Beverly Hills geschossen zu haben, könnte zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Laut dem "People"-Magazin wurde sie wegen 14 Straftaten, darunter versuchter Mord, angeklagt.

Zu dem Anklagepunkt des versuchten Mordes heißt es dem Bericht zufolge, es habe sich um eine "vorsätzliche, bewusste und vorbereitete Tat" gehandelt. Dazu kommen Anklagepunkte wegen Körper­ver­letzung mit einer halbautomatischen Schusswaffe und Schüssen auf eine bewohnte Unterkunft.

"Mit aller Härte strafrechtlich verfolgt"

"Das Abfeuern von Schüssen in einem bewohnten Viertel ist äußerst gefährlich, gefährdet Menschenleben und wird mit aller Härte strafrechtlich verfolgt", erklärte Nathan J. Hochman, Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County, in einer Pressemitteilung. "Glücklicherweise wurde bei dieser Schießerei niemand verletzt, aber solche rücksichtslosen Gewalttaten werden in unserer Gemeinde nicht toleriert. Der nächste Aufenthaltsort solcher Schützen wird unser Gefängnis sein."

Rihanna, ihr Partner A$AP Rocky (37), ihre drei Kinder und ihre Mutter befanden sich laut "Associated Press" zu Hause, als am Sonntag auf das Anwesen geschossen wurde. Ein Statement dazu, ob die beschuldigte Frau in irgendeiner Verbindung zu Rihanna oder ihrer Familie steht, gibt es offenbar noch nicht. Auch das Motiv für die Schüsse ist unklar.

Rihanna hat Los Angeles verlassen

Derweil soll Rihanna Los Angeles nach dem gefährlichen Vorfall vorerst verlassen haben. Sie wurde am Flughafen Van Nuys beim Besteigen eines Flugzeugs fotografiert.

Rund zehnmal soll die Verdächtige am Sonntagmittag mit einem Gewehr aus ihrem Fahrzeug heraus auf die Villa der Sängerin geschossen haben, wobei mehrere Kugeln das Eingangstor und ein auf der Einfahrt geparktes Wohnmobil trafen (queer.de berichtete). (cw/spot)

