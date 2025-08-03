Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Urteil des Obersten Gerichts

Durchbruch für queere Paare in der Ukraine

Zoryan Kis und Timur Lewtschuk sind nach einem Urteil des Obersten Gerichthofs das erste offiziell anerkannte gleichgeschlechtliche Ehepaar in der Ukraine. Die Entscheidung gilt als Präzedenzfall für weitere Verfahren.


Zoryan Kis und Timur Lewtschuk hatten 2021 in den USA geheiratet (Bild: Insight LGBTQ)

  Heute, 12:11h

Kyiv

In der Ukraine hat erstmals ein Gericht eine gleich­geschlechtliche Beziehung als Familie anerkannt. Der Oberste Gerichtshof bestätigte damit eine Entscheidung eines Gerichts in Kyjiw und wies eine Beschwerde einer konservativen Organisation zurück. Das Urteil gilt als Präzedenzfall für weitere Verfahren.

Im Zentrum des Falls steht das schwule Paar Zoryan Kis und Timur Lewtschuk, das seit 2013 zusammenlebt und 2021 in den USA geheiratet hat. Einer der beiden arbeitet als Diplomat und wurde an die ukrainische Botschaft in Israel versetzt. Das Außenministerium erkannte den Partner jedoch nicht als Familienmitglied an, sodass dieser ihn nicht begleiten durfte. Daraufhin zog das Paar vor Gericht.

Bezirksgericht erkennt "faktische eheliche Beziehung"

Ein Bezirksgericht in Kyjiw entschied 2025, dass die beiden Männer in einer "faktischen ehelichen Beziehung" leben und damit als Familie anzusehen sind. Eine konservative Bewegung legte dagegen Beschwerde ein und berief sich auf die ukrainische Verfassung, die die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert. Das Oberste Gericht ließ die Beschwerde jedoch nicht zu, weil die Organisation nicht unmittelbar von dem Verfahren betroffen war. Damit blieb das Urteil der Vorinstanz bestehen.

Queere Aktivist*innen begrüßten die Entscheidung als wichtigen Schritt für die rechtliche Gleichstellung. Beobachter*innen gehen davon aus, dass weitere Paare nun versuchen könnten, ihre Beziehungen gerichtlich anerkennen zu lassen.

Eine gesetzliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen gibt es in der Ukraine bislang nicht. Die Verfassung definiert die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau. Allerdings wird seit mehreren Jahren über eingetragene Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare diskutiert. (cw)

