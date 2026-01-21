Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"Ich finde die beiden klasse"

Der Graf outet sich als Kaulitz-Fan

Die Kaulitz-Brüder werden Ende des Jahres "Wetten, dass..?" wiederbeleben. Mit dem Sänger der Band Unheilig haben sie einen sehr prominenten Fan.


Der Graf beim ESC-Vorentscheid 2014 in Köln (Bild: © Markus Felix / wikipedia)
  • Heute, 04:10h 2 Min.

Der Graf, Sänger der Band Unheilig, schwärmt von den Kaulitz-Brüdern Tom und Bill, die in diesem Jahr eine neue Ausgabe "Wetten, dass..?" präsentieren werden. "Ich finde die beiden klasse  sie sind unterhaltsam, respektvoll und haben dieses gewisse Unterhalter-Gen, das man für so ein Format braucht", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur.

Bei einem Anruf der Brüder und der Frage, ob er nicht zu der Show kommen wolle, wäre seine Antwort klar. "Ich würde sofort wieder kommen", erklärte der Graf.


Bill (li.) und Tom Kaulitz treten in die Fußstapfen von Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert und Markus Lanz (Bild: Netflix)

Das ZDF hat eine neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" für den 5. Dezember angekündigt. Wiederbeleben sollen den Show-Klassiker, den jahrelang Thomas Gottschalk (75) prägte, die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, bekannt über ihre Band Tokio Hotel, ihren Podcast ("Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood") und ihre Netflix-Serie ("Kaulitz & Kaulitz").

Der Graf sang schon einmal bei Lanz

Was nicht jeder weiß: Den Grafen verbindet bereits eine Geschichte mit der ZDF-Show. Als "Wetten, dass..?" Ende 2014 mit Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz vorerst eingestellt wurde, stand der Musiker aus der Nähe von Aachen ebenfalls auf der Bühne und sang, während Bilder aus mehreren Jahrzehnten des ZDF-Klassikers eingeblendet wurden. Damals dachte man, die Show werde danach nicht mehr zurückkehren. Erst 2021, 2022 und 2023 gab es ein Revival mit Gottschalk.

"Ich bin mit 'Wetten, dass..?' groß geworden. Es war für mich ein Kindheitstraum, dort einmal als Künstler aufzutreten", erinnert sich der Graf an seinen Auftritt in der letzten Lanz-Ausgabe. "Dass wir dann ausgerechnet bei der  damals  letzten Sendung mit Markus Lanz dabei sein durften, hatte etwas Symbolisches. Wir haben damals scherzhaft gesagt: "Wir haben gemeinsam mit der Show das Licht ausgemacht.""

Nicht nur "Wetten, dass..?" ist wieder zurück, sondern auch Unheilig. Am Freitag erscheint das neue Album "LIEBE GLAUBE MONSTER" (Amazon-Affiliate-Link ) des Musikprojekts. Ursprünglich hatte der Graf im Jahr 2016 ein vermeintlich letztes Konzert gegeben. Seit dem vergangenen Jahr steht er aber wieder auf der Bühne.

Unheilig hat auch bereits ESC-Erfahrung gesammelt: Die Band nahm 2014 am deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Song für Dänemark" teil. Mit den Liedern "Als wär's das erste Mal" und "Wir sind alle wie eins" belegten sie den zweiten Platz hinter Elaiza. (dpa/cw)

