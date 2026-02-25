Heute, 07:40h 2 Min.

Donald Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr angekündigt, trans Menschen aus dem Militär verbannen zu wollen (queer.de berichtete). Als Grund nannte er unter anderem die hohen Ausgaben für medizinische Behandlung, für die der Steuerzahler nicht bereit sei aufzukommen. Zitat Trump: "Unser Militär muss auf einen entscheidenden und überwältigenden Sieg konzentriert sein und darf nicht mit den enormen medizinischen Kosten und der Unruhe belastet werden, die Transgender im Militär mit sich bringen würden."



Nun kommt nach einem Bericht des queeren Nachrichtenmagazins "The Advocate" heraus, dass das Militär für viele Dinge, die nicht unbedingt kriegsentscheidend sein dürften, mehr ausgibt als für die Gesundheitsfürsorge für trans Menschen. So gehe aus offiziellen Zahlen hervor, dass das Pentagon allein im September 2025 etwa 15,1 Millionen Dollar (13,1 Millionen Euro) für Rib-Eye-Steak und 6,9 Millionen Dollar (6,0 Millionen Euro) für Hummer spendiert habe.



Laut SPARTA Pride, einer Organisation für trans Militärangehörige, habe das Militär laut offiziellen Zahlen in den letzten Jahren durchschnittlich 5,2 Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) für trans Gesundheitsvorsorge bezahlt  und das nicht pro Monat wie für Hummer und Co., sondern pro Jahr. "Die Behauptung der Regierung vor Gericht, dass transgender Militärangehörige eine erhebliche Kostenbelastung für das Verteidigungsministerium darstellen, hält einer Überprüfung nicht stand", erklärte SPARTA-Pride-Chefin Kara Corcoran.

Trump hatte bereits im Wahlkampf 2024 die transfeindliche Stimmung in der Öffentlichkeit aufgegriffen und allein in den letzten acht Wochen 35 Millionen Dollar für transfeindliche Fernsehwerbung ausgegeben (queer.de berichtete). Damit hätte das US-Militär die trans Gesundheitsversorgung rund sieben Jahre lang finanzieren können.



Seit seinen Wahlsieg macht Trump immer wieder trans Menschen für allerlei Verfehlungen verantwortlich  etwa für den Shutdown im vergangenen September (queer.de berichtete). Im Januar hat der 79-Jährige in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation ebenfalls gegen trans Menschen polemisiert (queer.de berichtete). (dk)