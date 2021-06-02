Heute, 09:27h 2 Min.

Der Rechtsaußen-Politiker José Antonio Kast hat am Mittwoch als neuer chilenischer Präsident die Regierungsgeschäfte in dem rund 20 Millionen Einwohner*­innen zählenden südamerikanischen Land übernommen. Er legte im Kongress in der Stadt Valparaíso an der Pazifikküste seinen Amtseid ab. Der 60 Jahre alte neunfache Vater und strenggläubige Katholik tritt die Nachfolge des linken Staatschefs Gabriel Boric an. Er will in seiner vierjährigen Amtszeit hart gegen die Kriminalität und die irreguläre Migration vorzugehen.



Mit seinem Wahlsieg im Dezember setzte Kast den jüngsten Rechtsruck in der Region fort. Der Amtseinführung von Kast wohnten mehrere rechtsgerichtete Staatschefs der Region bei, unter ihnen der argentinische Präsident Javier Milei, sein bolivianischer Kollege Rodrigo Paz und der ecuadorianische Staatschef Daniel Noboa. Auch sie lösten in den vergangenen Jahren liberalere Präsidenten ab.



Kast stammt aus einer einflussreichen Familie. Mehrere seiner Geschwister waren wie er Abgeordnete, ein Bruder diente während der Militärdiktatur von Augusto Pinochet als Präsident der Zentralbank. Sein Vater  ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied  war nach dem Zweiten Weltkrieg nach Chile ausgewandert und hatte eine Fabrik für Fleisch- und Wurstwaren gegründet.

Schafft Kast die gleichgeschlechtliche Ehe wieder ab?

Kast steht für eine konservative Gesellschaftspolitik  und lehnt LGBTI-Rechte ab, darunter auch die gleichgeschlechtliche Eheschließung. Das Land hatte erst 2022 die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet (queer.de berichtete). Kast hatte im Wahlkampf stets konservative Familienbilder betont, etwa durch das Fördern "klassischer" Familienmodelle mit staatlichen Vorteilen für heterosexuelle Ehepaare. Offen ist, ob er als Präsident das Verbot gleichgeschlechtlicher Hochzeiten anstrebt. Laut Umfragen würde dieser Schritt nur von einem Fünftel der Bevölkerung unterstützt werden.



Queere Aktivist*innen zeigten sich nach dem Wahlsieg besorgt. Die wichtigste LGBTI-Organisation des Landes, das Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), erklärte umgehend einen "estado de alerta" (Alarmzustand).



Auch in anderen sozialpolitischen Themen steht Kast weiter rechts als die Mehrheit der Chilen*innen. So lehnt er Abtreibung und Scheidung ebenso wie mehr Rechte für die Mitglieder indigener Völker ab. Der Politiker relativierte auch die Verbrechen der Militärdiktatur und sagte etwa im Wahlkampf 2021: "Wenn Pinochet noch lebte, würde er mich wählen." Zuletzt mäßigte er seinen Ton allerdings und wurde dadurch für breitere Schichten wählbar. (dpa/AFP/cw)