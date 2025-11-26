Elton John: Ehemann David Furnish gibt Update zum Gesundheitszustand

Heute, 13:03h 3 Min.

Trotz zahlreicher körperlicher Rückschläge in den vergangenen Jahren lässt sich der "Rocket Man" nicht unterkriegen: David Furnish (63), der Ehemann von Sir Elton John (78), hat einen hoffnungsvollen Einblick in das Leben des Weltstars gegeben. Kurz vor der großen Oscar-Viewing-Party seiner Aids-Stiftung am kommenden Sonntag erklärte Furnish im Interview mit "Variety", dass der Sänger "weiterkämpfe" und nach vorne blicke.



Laut Furnish genießt der 78 Jahre alte Musiker vor allem die Zeit zu Hause. "Es geht ihm großartig. Er schlägt sich wacker, ist beschäftigt und macht Fortschritte", so Furnish. Der Rückzug von den großen Tournee-Bühnen habe vor allem einen Grund: die gemeinsame Zeit mit den Söhnen Zachary (15) und Elijah (13). Das Familienleben stehe für das schwule Paar an oberster Stelle und sei der Hauptantrieb für Elton Johns Entscheidung gewesen, sesshaft zu werden.



John und Furnish sind seit über 30 Jahren unzertrennlich, gingen 2005 in Großbritannien eine eingetragene Partnerschaft ein und gaben sich 2014 offiziell das Jawort, nachdem die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in England und Wales gesetzlich ermöglicht worden war.

Viele gesundheitliche Probleme bei Elton John

Der EGOT-Preisträger war in der Vergangenheit stets offen bezüglich seiner körperlichen Gebrechen. Bei der Premiere seiner Dokumentation "Never Too Late" scherzte er vor dem Publikum, dass "nicht mehr viel von ihm übrig" sei. Er zählte dabei humorvoll, aber ehrlich auf, dass ihm Mandeln, Blinddarm, Prostata sowie beide Knie und die rechte Hüfte fehlen (queer.de berichtete).



Besonders belastend war zuletzt eine schwere Infektion im Juli 2024, die er sich in Südfrankreich zuzog. In deren Folge verlor Elton John die Sehkraft auf seinem rechten Auge fast vollständig (queer.de berichtete). "Ich kann nichts sehen, ich kann nichts lesen, ich kann nichts anschauen", gestand er im November 2024 in einem Fernsehinterview. Auch die Folgen eines schweren Sturzes aus dem Jahr 2021, der damals zu einer Verschiebung seiner Abschiedstournee führte, begleiten ihn durch intensives Physiotherapie-Training bis heute.

Legendäre Oscar-Party steht bevor

Während Elton John sich körperlich schont, geht die Arbeit seiner Stiftung unermüdlich weiter. Am Sonntag findet die jährliche "Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party" statt. Moderiert wird das hochkarätige Event in diesem Jahr von Neil Patrick Harris und dessen Ehemann David Burtka.



Auf der Gästeliste für die bereits 34. Ausgabe der Party stehen Stars wie Dua Lipa, Donatella Versace und Adam Lambert. David Furnish hofft, bei der Veranstaltung mehr als neun Millionen Dollar an Spenden zu sammeln, um den Kampf gegen Aids weiter voranzutreiben. Elton John wird auch wieder selbst dabei sein. Auf der Bühne steht zudem Newcomerin Lola Young. (cw/spot)