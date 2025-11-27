Heute, 03:26h 2 Min.

Lucy Liu (57) hält sich bedeckt  und lässt gerade dadurch die Vorfreude auf "Der Teufel trägt Prada 2" nur noch weiter steigen. Bei der "Time Women of the Year"-Gala in New York bat das Magazin "People" die Schauspielerin, das lang ersehnte Sequel in einem einzigen Wort zu beschreiben. Die Antwort: unmöglich. "Ich würde sagen, es wird alles sein, was sich alle davon erhoffen", sagte Liu.



Der Star weiß natürlich, wovon er redet: Liu gehört zum hochkarätigen Ensemble der Fortsetzung des Kultstreifens, die am 30. April in den deutschen Kinos anlaufen wird.



"Der Teufel trägt Prada 2" vereint aber auch die Originalbesetzung wieder vor der Kamera. Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci und Emily Blunt sind allesamt zurück  ergänzt durch neue Gesichter wie eben Liu. Für die "Kill Bill"-Darstellerin ist die Einladung in diesen Kreis sichtlich mehr als nur ein weiterer Filmdreh.



Bereits im vergangenen September sprach Liu beim "Through Her Lens: The Tribeca Chanel Women's Filmmaker Program" in New York City offen über ihre Freude am Projekt. "Ich hatte eine tolle Zeit und es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist immer schön, Teil von etwas zu sein, das die Menschen begeistert und das mit Mode verbunden ist."

Mode als politisches und verspieltes Thema

Was sie an dem Stoff besonders fasziniert, brachte Liu auf den Punkt: "Mode kann so vieles sein  sie kann politisch sein, und sie kann verspielt sein. Das macht für mich den Reiz an einem solchen Film aus, der klassischer ist, als man denken würde." Eine Einschätzung, die zeigt: Die Schauspielerin hat sich nicht nur für die Rolle, sondern auch für das Thema selbst begeistert.



Neben Liu sind auch Kenneth Branagh und Patrick Brammall als die jeweiligen Liebschaften der Figuren von Streep und Hathaway neu dabei. Außerdem verstärken unter anderem Simone Ashley, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga und Pauline Chalamet die Besetzung. Adrian Grenier, der im Original Andys Freund Nate spielte, wird hingegen nicht zurückkehren.



Hinter der Kamera setzt man auf bewährte Kräfte: Regisseur David Frankel und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna, die bereits den ersten Teil verantworteten, sind erneut an Bord. Produzentin Wendy Finerman komplettiert das Originalteam. (spot/cw)