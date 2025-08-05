Katie Perry gegen Katy Perry: Popstar verliert Rechtsstreit

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Es war ein Streit, der nun nach rund 17 Jahren möglicherweise beendet ist. Die australische Designerin Katie Jane Taylor (45) hat vor Gericht erstritten, dass sie weiterhin Mode unter dem Markennamen "Katie Perry" verkaufen darf. Die Modemacherin hatte schon im Jahr 2006 unter ihrem Mädchennamen Katie Perry ein Modelabel gegründet. Vor Gericht musste sie sich jedoch gegen Popstar Katy Perry (41) durchsetzen.

Taylor und die US-Sängerin Perry, die mit bürgerlichem Namen Katheryn Hudson heißt, waren erstmals 2009 aneinandergeraten. Das Team des Popstars hatte Berichten zufolge damals vor der ersten Tour Perrys in Australien gefordert, dass Taylor keine Mode unter der Marke verkauft und einen Antrag auf eine Eintragung des Markennamens aus dem Vorjahr zurückzieht.

Im Jahr 2009 kam der Anwaltsbrief

"Ich erinnere mich, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und gedacht habe: Was soll das alles? Ich habe nichts falsch gemacht", erzählt die Designerin dem Sender CNN rückblickend über den Moment, in dem sie den Anwaltsbrief damals öffnete. Später verklagte Taylor die Sängerin wegen der Verletzung ihres Markenrechts und bekam zunächst Recht. Das Ganze ging jedoch in Berufung, die die Amerikanerin für sich entscheiden konnte. Gefordert wurde, dass Taylor die Markenrechtseintragung löschen lasse.

Vor dem obersten Gericht in Canberra ist jetzt am 11. März jedoch zugunsten der Designerin entschieden worden. "Wie Sie sich vorstellen können, bin ich total aus dem Häuschen. Es fühlt sich ehrlich gesagt wie ein Traum an", schreibt sie bei Instagram. Ihr Fokus liege nun vor allem darauf, das zu tun, was sie liebe: Kleidung zu entwerfen. In einem beigefügten Video bezeichnet sie die Entscheidung als "Sieg für kleine Geschäfte". (spot/cw)

