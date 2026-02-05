Trans Tochter von Elon Musk: Keine Annäherung an Vater mehr möglich



Vivian Jenna Wilson, die trans Tochter des Tech-Milliardärs Elon Musk, sagt in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit", dass sie kein Interesse an einer Wiederannäherung an ihren Vater habe: "Das wird nicht passieren. Mein Leben ist keine Telenovela", so die 21-Jährige.



Musk hatte zuvor öffentlich seine Abneigung gegenüber seiner Tochter kundgetan: Nachdem Wilson ihr Coming-out als trans Frau hatte, erklärte der Besitzer der Social-Media-Plattform X, sie sei wegen ihrer Geschlechtsidentität von einem "kommunistischen, woken Virus" befallen und für ihn gestorben (queer.de berichtete). Wilson, die als Topmodel für Marken wie Gucci arbeitet, sagt in der "Zeit", diese Aussage habe sie nicht verletzt, sondern sauer gemacht, weil sie keine Bühne hatte, um sich zu wehren. "Ich wollte kein politischer Spielball mehr sein  keine tragische Geschichte im Sinne von 'Mein Sohn ist tot'. Ich wollte nur verdammt noch mal ich selbst sein."

"Ich erinnere mich vor allem an eine Atmosphäre der Kälte"

Über ihre Kindheit und Jugend, die sie in Anwesen ihres Vaters verbracht hat, sagt sie: "Es gibt in diesen Häusern eine exzessive Opulenz, alles ist teuer, nur um teuer zu sein, ohne Gefühl oder Verstand dahinter. Ich erinnere mich vor allem an eine Atmosphäre der Kälte. Und auch der Unbeholfenheit."



Wilson widerspricht der Annahme, ihr Vater Elon Musk habe sich politisch radikalisiert, weil seine Tochter eine trans Person ist. "Ich glaube", so die Tochter, "er war immer schon so. Das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen, aber: Es gibt diese Illusion, dass er mal progressiv war, aber das hat nie gestimmt. Diese Kreise, diese Ultra-Tech-Bros, sind sehr konservativ, manche sind  wie sag ich's? Na, rassistisch."



Angesichts der augenblicklichen Trump-Regierung, die Transfeindlichkeit praktisch zur Staatsräson erhoben hat, macht sie sich Sorgen über ihr Heimatland: "Ich frage mich: Wie viel schlimmer wird es wohl noch? Und es gibt immer neue Mythen über uns: dass wir alle Amokschützen seien zum Beispiel. Das ist lächerlich. Ich habe keine Waffen, ich will niemandem wehtun, ich will bloß ich selbst sein." Immerhin bekomme sie in ihrer Heimatstadt Los Angeles noch wenig davon mit, da ihr Freundeskreis nur aus queeren Menschen bestehe. (cw)