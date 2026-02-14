Zittriger Tango: Einziges Frauen-Duo fliegt bei "Let's Dance" raus

Heute, 03:14h 4 Min.

Influencerin Vanessa "Nessi" Borck muss bei "Let's Dance" die Tanzfläche räumen. Die 29-Jährige, die mit Tanzpartnerin Victoria Sauerwald angetreten war, bekam in der zweiten regulären Folge der RTL-Show ein sehr maues Jury-Urteil mit mageren sieben Punkten. Auch die Publikumsstimmen konnten sie nicht retten  die nächste Runde blieb außer Reichweite.



Dabei hatte sich die frühere Princess Charming ein emotionales Thema für ihren Tanz ausgesucht  ihren ersten Kuss mit 15 Jahren. "Es ist auf einer Schulparty passiert, mit meiner besten Freundin", erinnerte sich Borck. "Es hat sich irgendwie schön angefühlt."



Zu Katy Perrys Hit "I Kissed a Girl" verwandelte sie diese Erinnerung in einen Tanz, der das Motto des Abends "Teenage Dreams" spiegeln sollte  also jugendliche Erinnerungen, Herzklopfen und frühe Träume.



Das Jury-Urteil geriet dann aber eher zum Albtraum. Statt Romantik war Punkteflaute angesagt. Juror Jorge González blieb noch recht gnädig und verwies auf die erkennbare Nervosität der Influencerin. "Deine Beine haben so gezittert", stellte der diesmal ganz in Gold gehüllte Stil-Anarchist fest. "Ich habe Mitleid mit dir gehabt." Borck konnte das Zittern selbst nicht erklären. "Ich weiß gar nicht, warum ich zittere", sagte sie. "Mein Kopf macht mir so Angst manchmal."

Was ist hier Toastbrot und was Tango?

Strenger ging  wie üblich  Knallhart-Juror Joachim Llambi mit der Internetberühmtheit ins Gericht. "Weißt du, Tango ist ein erotischer Tanz", tadelte er. Davon sei nicht viel rübergekommen. "Es war mehr ein Ablaufen, es war keine Dynamik zwischen euch beiden, keine Beziehung", urteilte er. "Du hast so viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche."



Borcks Ausscheiden bedeutete zugleich das Aus für das einzige gleichgeschlechtliche Tanzpaar in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel. Die Influencerin trug das frühe Ende in der TV-Show gleichwohl mit Fassung. "Voll in Ordnung", hieß es kurz nach der Verkündung auf ihrem Instagram-Account.



Borck hat in dem sozialen Netzwerk rund 1,8 Millionen Follower*innen. Mit ihrer Ex-Frau Ina betrieb sie zudem jahrelang den erfolgreichen Social-Media-Account "coupleontour". Im vergangenen Jahr wurde Borck auch im Fernsehen bekannt, als sie Princess Charming in der gleichnamigen Dating-Reality-Show wurde, in der mehrere Kandidatinnen um eine Frau buhlen. Die Show endete mit einem Knall, da sich Borck unglücklich verliebt hatte und alle Kandidatinnen nach Hause schickte (queer.de berichtete).

Ross Antony landet unsanft

Norcks Pech war zugleich das Glück von Komiker Simon Gosejohann (50, "Comedystreet") und Sänger Ross Antony (51). Beide fanden sich nach der Jury-Wertung ebenfalls am unteren Ende des Klassements wieder. Vor allem beim schwulen Kandidaten Antony war das eine große Überraschung  eine Woche zuvor hatte er noch mit einem furiosen Charleston das Publikum begeistert und mit satten 25 Punkten die Bestwertung der Jury eingeheimst (queer.de berichtete).



Davon konnte nun keine Rede mehr sein  vielmehr folgte ein regelrechter Absturz. Antonys Cha-Cha-Cha mit Partnerin Mariia Maksina zum Song "Hand on Your Heart" von Kylie Minogue kam über magere 13 Punkte nicht hinaus. Stattdessen ging die Höchstwertung (28 Punkte) am Abend an Schauspieler Jan Kittmann mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger.



Raab verteilt noch einen Seitenhieb



Juror Joachim Llambi warnte Ross Antony vor dem "ganzen Schnickschnack", den er mitunter zeige  eigentlich ein Element, das den Sänger beim Publikum beliebt gemacht hatte. Llambis Ansage lautete jedoch: "Mach weniger Chichi und Huhu und Haha, sondern konzentriere dich darauf, was unten passiert. In deinen Füßen, in deiner Technik."



Dennoch reichte es bei Antony für die nächste Runde. Gleiches galt für Gosejohann, der an der Seite von Partnerin Ekaterina "Ekat" Leonova einen ausgesprochen tapsigen langsamen Walzer aufs Parkett gelegt hatte.



Den Umschlag mit dem Abstimmungsergebnis überbrachte als Überraschungsgast Stefan Raab. Auch er konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "Ich weiß ja ungefähr, wie gut ich tanze: nämlich sehr schlecht", erklärte Raab. Aber nachdem er nun Gosejohann gesehen habe, habe er doch "sehr viel Trost verspürt".



Borck und Sauerwald sind das zweite Paar, das "Let's Dance" in diesem Jahr verlassen muss. In der vergangenen Woche waren schon Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") und Tanzpartner Valentin Lusin ausgeschieden. Die Show läuft noch bis Ende Mai. (dpa/spot/cw)