Heute, 03:20h 2 Min.

Dolly Parton (80) hat beim Saisonauftakt ihres Freizeitparks Dollywood in Tennessee erstmals seit Monaten wieder einen öffentlichen Auftritt absolviert. Die Country-Sängerin nutzte eine Rede, um ihre Fans über ihren Gesundheitszustand zu informieren.



"Ich habe nicht getourt, wie ihr wisst. Ich hatte ein paar kleine Gesundheitsprobleme, und wir kümmern uns darum", sagte Parton laut "Page Six". Wie sie zuvor bereits erwähnt hatte, belastete sie der Tod ihres Mannes Carl Thomas Dean (1942-2025) stark. Er starb im März 2025. "Ich war einfach irgendwie erschöpft und ausgelaugt, weil ich um Carl trauerte und wegen vieler anderer kleiner Dinge, die mich beschäftigten", so Parton. "Ich habe mir einfach eine Auszeit genommen, um mich geistig, emotional und körperlich wieder aufzurappeln. Aber alles ist gut. Es hat mich nicht ausgebremst."

Dolly Parton sagte einige Auftritte ab

Der Auftritt folgt auf eine Reihe von Terminabsagen in den vergangenen Monaten. Im Januar verpasste Parton krankheitsbedingt eine Show zu ihrem 80. Geburtstag in Nashville, Tennessee. Bereits im September 2025 hatte sie auf Instagram angekündigt, ihre geplante Residenz im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas verschieben zu müssen (queer.de berichtete). "Wie viele von euch wissen, habe ich mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe vornehmen lassen muss", schrieb sie unter anderem in der Nachricht. Kurz zuvor hatte sie ihre Teilnahme an einer Veranstaltung abgesagt, nachdem bei ihr Nierensteine diagnostiziert worden waren.



Das bislang letzte Update hatte sie im vergangenen Oktober gegeben. Nachdem ihre Schwester Freida in einem Facebook-Posting Alarm geschlagen hatte, gab sie Entwarnung zu ihrem Gesundheitszustand. Sie habe "viele Dinge schleifen lassen", nachdem ihr Ehemann verstarb, erzählte sie in dem Instagram-Clip. "Als ich mich dann darum gekümmert habe, sagte der Arzt: 'Wir müssen uns um dies kümmern. Wir müssen uns um das kümmern.'" Sie betonte jedoch, dass es nichts Ernstes gewesen sei und sie nicht im Sterben liege. "Ich bin noch nicht tot", machte sie deutlich (queer.de berichtete). (spot/cw)