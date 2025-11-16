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Die Grünen-Politikerin Josefine Paul zieht einen Schlussstrich in der nordrhein-westfälischen Landespolitik (Bild: Linda Hammer)

Nach ihrem Rücktritt als nordrhein-westfälische Fluchtministerin wird die lesbische Grünen-Politikerin Josefine Paul sich in der kommenden Wahlperiode auch aus dem Landtag zurückziehen. "Nach fast 17 intensiven Jahren in Regierung und Parlament werde ich nicht wieder für die Landtagswahlen und die nächste Landesliste der NRW-Grünen antreten", teilte die 44-Jährige mit. Zuerst hatten die "Westfälischen Nachrichten" berichtet.



Es sei ihr wichtig, diese Entscheidung frühzeitig zu treffen und somit für Klarheit zu sorgen, unterstrich die in Münster lebende Politikerin. "Bis zum Ende der Legislaturperiode werde ich mein Landtagsmandat aber natürlich weiterhin mit Freude und vollem Einsatz ausüben."



Die Grüne war am 27. Januar von ihrem Amt als Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zurückgetreten (queer.de berichtete). Seit dem islamistisch motivierten Terroranschlag eines ausreisepflichtigen Syrers in Solingen im August 2024 hatte die Opposition das Regierungshandeln der Ministerin massiv attackiert.



Vor ihrem Eintritt in das schwarz-grüne Kabinett von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte Paul zusammen mit Verena Schäffer  inzwischen ihre Nachfolgerin im Ministeramt  die Landtagsfraktion der Grünen geführt. Über die Landesliste ihrer Partei ist die studierte Historikerin 2010 in den Düsseldorfer Landtag gekommen.



Zuletzt sorgte Paul auch privat für Schlagzeilen: Sie ist seit Jahren mit ihrer Parteifreundin, der früheren sächsischen Justizministerin Katja Meier, liiert. Das Paar heiratete im Sommer 2025 in Österreich (queer.de berichtete). (cw/dpa)