Kerkeling: Internet-Kampf ist "gnadenlos und hasserfüllt"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57194
  • Heute, 07:43h 1 Min.

Hape Kerkeling in der WDR-Doku "Total Normal" (Bild: WDR / Florianfilm GmbH)

Der schwule Komiker Hape Kerkeling findet Hassnachrichten in sozialen Medien nach eigener Aussage gnadenlos. "Im Internet tobt heute ein Kampf, der vergleichbar ist mit den Straßenkämpfen in der Weimarer Republik. Blutig, gnadenlos und hasserfüllt", sagte der 61-Jährige dem Magazin "Stern" in einem Doppelinterview (Bezahlartikel) mit seiner lesbischen Kollegin Tahnee Schaffarczyk (33).

"Die bösen Nachrichten, die ich bekomme, verfassen Menschen, die solche Volltrottel sind, dass sie mir leidtun. Diesen Hass muss man eingrenzen", sagte Kerkeling weiter. Auch Schaffarczyk findet es demnach "erschreckend, wie inflationär Menschen ihren Frust und Hass anonym im Netz verbreiten".

Spaß machen Kerkeling süße Tiere im Internet. "Die Katzenvideos wiederum befriedigen mich ungemein. Eine Viertelstunde davon, und schon ist die Birne angenehm matschig und die Weltlage verschwunden", sagte der Komiker.

Kerkeling und Schaffarczyk sind gemeinsam in dem Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" zu sehen, der am 26. März in die Kinos kommt. Darin will der Provinzreporter Schlämmer herausfinden, warum viele Menschen so unglücklich sind. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Hape Kerkeling
17.01.26 | Video des Tages
Horst Schlämmer sucht das Glück  und seine Unterhose
17.01.26 | Eurovision Song Contest
Hape Kerkeling für Israels Teilnahme am ESC
16.01.26 | Interview
Fahri Yardim: "Der Begriff 'Cancel Culture' stinkt nach Unterdrückung"
15.01.26 | Jetzt im Kino
Hape Kerkeling: Alle wollen "noch mehr" recht haben
14.01.26 | Kultfigur
Kerkeling: Rolle Horst Schlämmer "wie eine Befreiung"
12.01.26 | Video des Tages
Gibt es die Gesellschaft zur Rettung des bedrohten Kaffeekränzchens?
Neu auf queer.de
Video des Tages
Free-TV-Premiere: "Escort Boys"
Buchtipp
Inspirierende "Gender Punks" aus vier Jahrhunderten
Soziale Medien
Kerkeling: Internet-Kampf ist "gnadenlos und hasserfüllt"
Washington
Richard Grenell geht: Kennedy Center bekommt neuen Präsidenten
Landkreis Haßberge
Fußballtrainer soll Mannschaft in Dusche gefilmt haben
Katholische Kirche
Nach Missbrauchsstudie: Erzbischof bittet um Verzeihung
"Fire" raus aus Charts
Deutschlands ESC-Beitrag nicht mehr in Top 100
Queere Romance-Serie
Ausblick auf Staffel zwei: So geht es mit "Heated Rivalry" weiter