Sarah Michelle Gellar verkündet Aus für Reboot von "Buffy"

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  • Heute, 03:12h 2 Min.

Sarah Michelle Gellar wird nicht in die Rolle der Buffy zurückkehren (Bild: 20th Century Fox Television)

Diese Neuigkeiten dürften "Buffy  Im Bann der Dämonen"-Fans traurig stimmen: Das lang erwartete neue Kapitel aus dem "Buffyverse" wird vorerst nicht aufgeschlagen. Sarah Michelle Gellar (48) verkündete persönlich auf ihrem Instagram-Account, dass der Streamingdienst Hulu das geplante Reboot mit dem Arbeitstitel "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" offiziell eingestellt hat.

In einer emotionalen Videobotschaft wandte sich die Schauspielerin direkt an ihre Follower*­innen. "Ich bin wirklich traurig, dies mit euch teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir erfahrt", begann Gellar das Video. Die Entscheidung von Hulu, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, markiert das jähe Ende einer Produktion, die bereits im Vorfeld für massive Vorfreude gesorgt hatte.

Gellar, die die Kult-Vampirjägerin von 1997 bis 2003 in der Originalserie verkörperte, bedankte sich ausdrücklich bei der Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao. "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal in Buffys stylische, aber erschwingliche Stiefel schlüpfen würde", so Gellar. Dank Zhao sei sie jedoch daran erinnert worden, wie viel ihr die Rolle und das gesamte Universum nach all den Jahren immer noch bedeuten.

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Hochkarätiges Team für das Reboot

Die Absage kommt für viele überraschend, da das Projekt hinter der Kamera mit namhaften Talenten besetzt war. Die Schwestern Nora und Lila Zuckerman waren für das Drehbuch an Bord. "Nomadland"-Regisseurin Chloé Zhao sollte dem "Buffyverse" mit ihrem charakteristischen visuellen Stil eine neue, zeitgemäße Ästhetik verleihen. "New Sunnydale" sollte eine direkte Fortsetzung der Original-Mythologie sein und eine neue Generation von Jägerinnen einführen, die unter der Anleitung einer gereiften Buffy Summers stehen.

Gellar schloss ihr Statement mit einem humorvollen Versprechen ab: "Wenn die Apokalypse tatsächlich kommt, könnt ihr mich immer noch anrufen." (spot/cw)

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