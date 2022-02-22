Liebesdrama zwischen Cowboys: "Brokeback Mountain" in Erfurt

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  • Heute, 04:03h 1 Min.

Erfurt

Plakatmotiv zum Stück (Bild: Theater Erfurt)

Cowboys statt Eishockey-Spieler: Das Theater Erfurt bringt bald eine Opern-Version von "Brokeback Mountain" auf die Bühne. Die tragische Geschichte über die schwule Liebe zwischen zwei Viehhirten im ländlichen US-Bundesstaat Wyoming feiert am 28. März Premiere, wie das Theater mitteilte.

Ähnlich wie die beiden Eishockey-Spieler in der Serie "Heated Rivalry" sehen sich auch die beiden Hauptfiguren in "Brokeback Mountain" gezwungen, ihre Beziehung zu verstecken. Die Erzählung ist allerdings deutlich düsterer als die, die im kanadischen Streaming-Hit steckt: "Genau wie Romeo und Julia gescheitert sind an ihren Familien und an der Gesellschaft, so erleben wir bei dieser Story, in dieser Oper, eine Liebesgeschichte, die auch an ihrer Umwelt zerbricht", ordnet Regisseur Jakob Peters-Messer das Stück laut Mitteilung ein.

Die Oper mit Musik von Charles Wuorinen basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Annie Proulx aus dem Jahr 1997. Mit mehreren Oscars wurde die Hollywood-Adaption des Stoffes aus dem Jahr 2005 ausgezeichnet. (cw/dpa)

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Erfurt
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