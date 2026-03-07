Was einer wirklich eigenen Sexualität im Weg steht

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Heute, 04:24h 3 Min.

Für die Sexualaufklärerin Gianna Bacio ist eine bestimmte Metapher besonders aufschlussreich, wenn es darum geht, die verschlungenen Wechselwirkungen von Sexualität, Biografie und gesellschaftlicher Prägung zu beschreiben: die Leinwand. Jeder Mensch, so ihr Bild, trägt eine eigene Komposition aus Grundierungen, Farben und Mustern in sich  Schichten, die sich überlagern und gegenseitig beeinflussen. Scham sei dabei eine "oft unsichtbare, aber tief wirkende Grundierung. Eine Schicht, die wir nicht bestellt haben und die trotzdem alles mitfärbt, was wir später erleben."



In ihrem neuen Buch "Die unverschämte Kunst, zu lieben, wie man will" (Amazon-Affiliate-Link ) nimmt sie sich gemeinsam mit Co-Autor*in Mira Dönges vor, diese Grundierungen freizulegen: die Muster und Geschichten zu entwirren  und, wenn nötig, aufzubrechen. Die beiden arbeiten bereits im wöchentlichen Podcast "Wie Wir Lieben" zusammen; Bacio betreibt außerdem den Podcast "HOT STUFF  Alles rund um Sex". Parallel dazu betreibt sie Aufklärung auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Ihr Anliegen: Sexualität aus der Ecke des Besonderen, des Ausgelagerten zu holen. Aufklärung soll nicht als Ausnahmezustand erscheinen, sondern als selbstverständlicher Teil des Lebens.

Die eigene Fantasie ernst nehmen



"Die unverschämte Kunst, zu lieben, wie man will" ist am 13. März 2026 im Rowohl Verlag erschienen

Genau hier setzt auch das Buch an. Seine Grundbotschaft lautet: selbstbestimmt sein, die eigene Fantasie ernst nehmen und die alten, vorgefertigten Hüllen abstreifen, die Sexualität so oft einengen. Methodisch gehen die Autor*­innen dabei in einem Dreischritt vor: Zunächst wollen sie jene Muster und Geschichten sichtbar machen, die einer wirklich eigenen Sexualität im Weg stehen. Danach widmen sie sich Grundlagen wie Genuss, Consent und Kommunikation. Schließlich öffnen sie den Blick für alternative Beziehungsmodelle und Vorbilder  viele davon stammen aus Gesprächen ihres Podcasts  und laden dazu ein, daraus Inspiration für eigene, individuell passende Lebensformen zu ziehen.



Immer wieder streut Bacio kleine Übungen ein: Momente der Selbstverortung, der Körperwahrnehmung, des Loslassens alter Lasten. Leser*­innen werden dazu angeregt, den eigenen Körper neu wertzuschätzen. Sie plädiert für Praktiken wie Edging, für Sexualität jenseits von Penetration, für Intimität ohne Berührung der Geschlechtsteile. Auch Asexualität und queere Sexualitäten finden hier selbstverständlich Raum und Legitimation. Stilistisch bleibt Bacio dabei zugänglich: kurze Sätze, ein direkter Ton, der Leser*­innen sanft durch die Kapitel führt und ihnen immer wieder das Gefühl gibt, nicht allein durch diese Fragen navigieren zu müssen.

Das Buch hätte mehr Unverschämtheit gebraucht

Und doch bleibt eine Irritation zurück  schon beim Titel. Was genau ist an dieser "unverschämten" Kunst eigentlich unverschämt? Gegen wen richtet sich diese behauptete Grenzüberschreitung? Der Ansatz ist sympathisch, zweifellos: ein Plädoyer für Selbstbestimmung, Fantasie und Offenheit. Aber er wirkt nicht radikal, nicht besonders neu, sondern eher vorsichtig formuliert. In der aktuellen queer-feministischen Debatte erscheint vieles daran erstaunlich glatt, fast beliebig, selten wirklich aneckend.



Gerade hier hätte das Buch schärfer werden können. Denn ja: Sich im eigenen Körper zu verorten, ist ein wichtiges Anliegen. Doch was bedeutet das in einer Realität, in der Körper immer wieder politisch markiert und angegriffen werden? Was, wenn dieser Körper in einem rassistischen oder queerfeindlichen Klima permanent infrage gestellt wird  wenn ihm nicht nur Lust, sondern sogar Daseinsberechtigung abgesprochen wird? Genau an diesem Punkt hätte Baccios Projekt der Selbstermächtigung vielleicht mehr Reibung, mehr Widerspruch, mehr Unverschämtheit gebraucht.

Infos zum Buch



Gianna Bacio, Mira Dönges: Die unverschämte Kunst, zu lieben, wie man will. Für eine ehrliche, selbstbestimmte Sexualität. 256 Seiten. Rowohlt Verlag. Hamburg 2026. Taschenbuch: 14  (ISBN 978-3-499-01903-6). E-Book: 9,99 