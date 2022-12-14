Bestätigt: Boy George wird beim ESC auf der Bühne stehen

Heute, 08:04h 3 Min.

Vor einer Woche hatten die italienische Sängerin Senhit und der britische Popstar Boy George den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in San Marino gewonnen. Bei der Live-Sendung trat Boy George jedoch nicht selbst auf, sondern wurde nur per Videoleinwand eingespielt (queer.de berichtete). Lange blieb unklar, ob der 64-jährige "Karma Chameleon"-Sänger tatsächlich im Mai bei der Wiener Stadthalle auftreten wird  die Delegation von San Marino gab sich lange bedeckt.



Doch nun hat Senhit den Auftritt gegenüber dem Fanportal "EurovisionFun" bestätigt. Auf die Frage, ob der Brite auf der ESC-Bühne stehen würde, antwortete die 44-Jährige: "Absolut! Absolut!" Boy George sei derzeit mit seiner Band Culture Club in den USA auf Tournee. "Ich werde nächste Woche zu ihm kommen und dann werden wir Dinge wie die Inszenierung besprechen", erklärte Senhit.

Für Senhit ist es bereits der dritte Versuch beim ESC  nach ihren Teilnahmen 2011 und 2021. Beim letzten Auftritt hatte sie bereits Unterstützung von einem Superstar  damals trat Flo Rida mit ihr auf. Am Ende qualifizierte sie sich für das Finale und schaffte Platz 22 unter 26 Acts. Damit lag sie immerhin noch vor Deutschland, das mit Jendriks "I Don't Feel Hate" auf dem vorletzten Platz landete.

Dass gerade Boy George auf der ESC-Bühne steht, ist für viele queere Fans mehr als nur ein Stargast: Als Frontmann von Culture Club wurde er in den Achtzigerjahren zum globalen Popphänomen  und gleichzeitig zu einer der sichtbarsten queeren Figuren der damaligen Musikszene. Mit Make-up, extravaganten Hüten und bewusst androgynem Styling stellte er traditionelle Geschlechterrollen infrage  lange bevor Begriffe wie "Genderfluidität" in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Damit wurde er für viele junge queere Menschen zu einer Identitätsfigur.

Tiefer Absturz

In den Neunzigerjahren begann sein Stern aber zu sinken. 2009 dann der tiefe Absturz: Boy George wurde in London zu 15 Monaten Haft verurteilt, weil er in seinem Anwesen einen Escort gegen dessen Willen festgehalten und mit einer Eisenstange geschlagen hatte (queer.de berichtete). Nach vier Monaten wurde er unter Auflagen freigelassen  so musste er eine elektronische Fußfessel tragen. Zuvor hatte er bereits juristische Schwierigkeiten in den USA gehabt, unter anderem wegen Besitzes von Kokain.



Später trat er immer wieder in Realityshows auf, etwa als Juror in der britischen und australischen Versionen von "The Voice". Er veröffentlichte auch neue Musik und ging auf Tournee. 2022 stand er durch seine Teilnahme an der britischen Version von "Ich bin ein Star  holt mich hier raus" wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit (queer.de berichtete).

Wettbüros sind nicht überzeugt

Ob der Eurovision-Auftritt seine Karriere wieder nach vorne bringen wird, ist allerdings fraglich. Laut den Wettbüros werden dem Act kaum Chancen auf einen Sieg eingeräumt. Selbst bei die Qualifikation für das ESC-Finale könnte es demnach noch knapp werden.



| Direktlink | Senhits Auftritt im Vorentscheid von San Marino

Senhit und Boy George treten im ersten Halbfinale am 12. Mai an, bei dem auch das deutsche Fernsehpublikum mit abstimmen darf. Insgesamt treten 15 Acts an, zehn qualifizieren sich für das Finale  abstimmen werden sowohl die Jurys als auch das Publikum. Sollte das Duo weiterkommen, werden sie im Finale am 16. Mai gegen 24 Acts antreten. Darunter ist auch die deutsche Teilnehmerin Sarah Engels mit ihrem Lied "Fire", die automatisch für das Finale qualifiziert ist. (dk)