Eine queere Liebe auf Zeit

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"Pizza Orlando" (Amazon-Affiliate-Link ) heißt der Debütroman der Künstlerin Clara Umbach, der genau so viele unterhaltsame wie überraschende Referenzen enthält, wie der Titel erwarten lässt. Die lesbische Liebesgeschichte begleitet Clara und Nina über ein Jahr lang in ihren Höhen und Tiefen. Dem interdisziplinären Stil der Hamburger Künstlerin entsprechend wird sie jedoch nicht in klassischer Prosa erzählt, sondern über Chatverläufe, verdichtet durch tagebuchartige Passagen und Listen. Es entsteht ein Protokoll zweier Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten  aber auch nicht voneinander loslassen wollen.



Medien, mit denen sich Clara Umbach künstlerisch auseinandersetzt, reichen von Keramiken über Performances bis hin zu Textformaten. Der intermedialen Arbeiten Umbachs gemein ist, dass sie sich mit Fragen queerer Identität auseinandersetzen. Indem sie oftmals in kollektiven Prozessen entstehen, weisen sie aber auch über Identität als abgeschlossene Einheit hinaus.



Dieser Zugang führt sich nun in ihrem Debütroman fort: Die Figuren, autobiografisch inspiriert. Der fiktionale Nachrichtenverlauf, im Dialog entstanden. Die realen Bezüge des Romans  etwa dass die Protagonistin wie Umbach selbst Künstlerin ist  treten hinter literarischen Konstruktionen zurück, die das Fragmentarische zur erzählerischen Form machen. Indem sich die beiden Figuren im Nachrichtenwechsel begegnen, stehen sich schließlich auch beide Perspektiven und deren kontrastierende Lebensrealitäten gegenüber.

Zwei Charaktere im Ringen um ein gemeinsames Gleichgewicht



Der Roman "Pizza Orlando" ist Ende Januar 2026 im Ecco Verlag erschienen

Clara ist alleinerziehend, prekär lebend, studierend. Sie jongliert Verantwortung, finanzielle Unsicherheit und künstlerischen Anspruch. Nina wiederum lebt mit Chorea Huntington  einer unheilbaren, erblichen Erkrankung, die sowohl psychische als auch körperliche Symptome hervorruft. Als die beiden sich nach vielen Jahren wiederbegegnen, verlieben sie sich. Clara, deren Fürsorge sich im Alltag bereits zwischen Erziehung, Arbeit und Studium aufteilt, will auch für Nina da sein. Damit geraten auch ihre romantischen Gefühle in ein Spannungsfeld: Wo endet Liebe und Fürsorge und wo beginnt Infantilisierung? Es entsteht ein Tanz um das Ausloten von Sorge und Erotik.



Ninas Alltag ist geprägt von der Herausforderung, sich im Leben mit einer unweigerlich zum Tod führenden Krankheit zurechtfinden zu müssen. Die ersten Anzeichen sind oft unspezifisch, was sich auch im Roman widerspiegelt. Im Chat zwischen Clara und Nina wird das besonders offensichtlich: Zwischen Liebesbekundungen und Zweifeln zeigen sich Augenblicke, in denen sich Charaktereigenschaften und Krankheitssymptome zunächst nicht nachvollziehbar auseinanderhalten lassen. Erst als Nina beginnt ihre Krankheit Situationsbezogen zu benennen wird deutlich, dass sie um den Erhalt Ihrer Persönlichkeit kämpft. Die tagebuchartigen Prosaeinschübe geben dabei Einblicke in ihre Familiengeschichte und machen deutlich, wie die Erbkrankheit ihr Leben bereits vor der Diagnose prägte.



Anstatt das naheliegende Drama zu bespielen, verrückt Umbach mit der überanalysierenden Clara das Narrativ der Geschichte hin zu einem Wechselspiel um die Frage: Wie lässt sich eine romantische Beziehung gestalten, die schon zu Beginn mit einem Ende konfrontiert ist? Die unterschiedlichen Umgangsformen der beiden, die der Chatverlauf kontrastiert, legen auch die unbewussten Manipulationen offen, die sich dem Zusammensein  und bleiben  in den Weg stellen.

Schaufensterblicke auf eine queere Literaturtradition

Umbach verknüpft die fragmentarische Erzählstruktur zudem mit Verweisen auf queere Ikonen. Schon der Titel "Pizza Orlando" spielt auf Virginia Woolfs "Orlando" an. Ein Schlüsseltext queerer Literaturgeschichte, nicht nur, weil es sich dabei um eine Biografie handelt, die von der Transition eines adeligen Mannes erzählt, sondern auch, weil sie als lesbische Liebesbekundung der Autorin gilt.



Auch Else Lasker-Schüler hinterlässt Spuren in Umbachs Debüt. Die Zeile "Ich trage dich immer herum, zwischen meinen Zähnen" verdichtet poetisch das Spannungsfeld von Fürsorge, Liebe und Angst, in dem sich die Beziehung bewegt. Solche intertextuellen Verweise wirken allerdings nie prätentiös, sondern werden von den assoziationsfreudigen Protagonistinnen beiläufig ins Alltägliche eingebettet.



Schließlich verbindet die fragmentarische Erzählstruktur die sehr unterschiedlichen Leben von Clara und Nina sowie ihre Beziehung zueinander. "Je Monster, desto besser" wird so zum Leitmotiv, das den Roman in die Tradition queerer Literaturgeschichte stellt: Die Collage, die sich aus den unterschiedlichen Charakteren, ihrem Chatverlauf und den literarischen Referenzen zusammensetzt, wendet das Unheimliche  hier die Ungewissheit, die mit Ninas Erkrankung einhergeht  ins Bekannte und eröffnet neue Perspektiven auf Intimität und Beziehung.



"Pizza Orlando" bietet damit ein erfrischendes Leseerlebnis, das ebenso unterhält wie es belletristisch fordert. Wer Freude an cleveren Dialogen und spielerischen Andeutungen hat, findet hier genau die richtige Mischung aus Zerstreuung und Denkanstoß.

Infos zum Buch



Clara Umbach: Pizza Orlando. Roman. 176 Seiten. Ecco Verlag. Hamburg 2026. Gebundenes Buch: 22  (ISBN 978-3-753-00115-9). E-Book: 17,99 