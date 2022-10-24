Boris Palmer: "Übertriebener" queerer Aktivismus führt zu Blutvergießen



Boris Palmer teilt mal wieder aus (Bild: IMAGO / Ulmer II)

Heute, 10:25h 3 Min.

Der parteilose Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat im Interview mit der Journalistin Judith Sevinç Basad bekräftigt, dass er queeren Aktivismus als Gefahr für die Gesellschaft ansieht, der zu "Blutvergießen" führen könne. Beim queeren Aktivismus gebe es "Übertreibungen", insbesondere mit Blick auf trans Rechte, sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Podcast "Triggerwarnung". Wörtlich erklärte der frühere Grünen-Politiker über queere Aktivist*­innen: Wenn man "sich selber sozusagen reinsteigert und dem unangemessene Bedeutung zumisst und dann selber ideologisch wird sozusagen, zum Kreuzritter gegen die Kreuzritter wird, dass man dann nicht erwarten kann, dass mehr dabei rauskommt als Blutvergießen."



Palmer wiederholte in dem Podcast auch, dass er trans Frauen nicht als echte Frauen ansehe. Trans Frauen seien lediglich "Menschen, die als Mann geboren sind und dann entschieden haben, die Rolle einer Frau zu leben".

Palmer: "Kenne trans Personen nur aus den Medien"

Er erklärte aber auch: "Trans Personen kenne ich eigentlich nur aus Medien. Ich hab keine persönlichen Erfahrungen." Er kenne aber Homosexuelle, von denen die meisten "total vernünftig" seien. Queeren Aktivist*innen sehe er aber grundsätzlich kritisch: "Dieser Aktivismus ist ein Problem. Dessen Theorien ist schädlich. Die spalten die Gesellschaft." In dem Interview kritisierte Palmer auch das 2024 von der Ampel-Regierung beschlossene Selbstbestimmungsgesetz, vor dem "junge Leute" geschützt werden müssten.



In dem Gespräch behauptete Palmer, dass er für Homosexuellenrechte sei. Allerdings hat er in der Vergangenheit bei den Grünen auch gegen Rechte für Schwule und Lesben gekämpft: 2011 hatte er etwa in einem internen Thesenpapier gefordert, dass die Grünen die Forderung nach der Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen beim Adoptionsrecht hinten anstellen sollten, da dies "vorerst keine Forderung [ist], mit der sich 25 Prozent der Deutschen gewinnen lassen" (queer.de berichtete). Heute ist das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare allgemein akzeptiert  auch wegen des Engagements der Grünen.



Vorwürfe gegen queere Aktivist*innen durch den langjährigen Tübinger Oberbürgermeister sind nichts Neues: 2016 warf er ihnen etwa eine "überspannte Aggression gegenüber der Mehrheitsgesellschaft" vor (queer.de berichtete).



Zuletzt profilierte sich der Kommunalpolitiker auch vermehrt mit transfeindlichen Anspielungen und Äußerungen und sprach schon 2023 trans Frauen ab, Frauen zu sein (queer.de berichtete).



Seine Gesprächspartnerin Judith Sevinç Basad gilt als eine der queerfeindlichsten Aktivistinnen in Deutschland. Sie reichte 2022 ihre Kündigung bei der "Bild"-Zeitung ein, weil das Blatt angeblich zu "woke" sei (queer.de berichtete). Später arbeitete sie unter anderem für das rechtsextreme Portal "Nius".

Palmer bald Landesminister unter Cem Özdemir?

Palmer könnte bald sehr wichtig für die baden-württembergische Landespolitik werden: Derzeit gibt es Spekulationen, dass er unter dem designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) ein Ministeramt erhalten könnte (queer.de berichtete). Die beiden Politiker sind seit Jahren befreundet. (dk)