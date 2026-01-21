Moskauer Prozess gegen deutschen Bildhauer neigt sich Ende zu

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  • Heute, 03:02h 2 Min.

Moskau

Archivbild: Jacques Tilly im Jahr 2010 (Bild: Jacques Tilly / wikipedia)

Das umstrittene Strafverfahren der russischen Justiz gegen den deutschen Bildhauer und Karnevalisten Jacques Tilly unter anderem wegen Beleidigung von Kremlchef Wladimir Putin geht an diesem Montag um 13.30 Uhr (Ortszeit, 11.30 Uhr MEZ) in Moskau weiter. Erwartet werden Plädoyers und eventuell auch ein Urteil. Vorgeworfen wird Tilly, gegen den in Abwesenheit verhandelt wird, vor allem Verunglimpfung der russischen Staatsorgane, zu denen neben Putin als Oberbefehlshaber der Streitkräfte auch Soldaten gehören.

Tilly ist bekannt für bissig-satirische Mottowagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf und hat sich dabei mehrfach kritisch mit dem von Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine auseinandergesetzt. Besonders ein Wagen im Jahr 2024 hat Ärger in Moskau ausgelöst: Figuren von Putin in Uniform und dem vor ihm knienden Patriarchen Kirill beim homo­sexuellen Oralverkehr.

Im Prozess wurden im Tenor gleichlautende Aussagen von drei Zeuginnen verlesen, die sich als gläubige Christinnen nach eigener Darstellung in ihren religiösen Gefühlen verletzt sähen. Auch darauf stehen in Russland hohe Strafen.

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Bei einer Verurteilung drohen Tilly eine Geldstrafe oder mehrere Jahre Haft. Da er selbst nicht in Russland ist, hätte ein Urteil aber keine unmittelbaren Folgen. Allerdings würde es seine Reisefreiheit einschränken, da manche Staaten Auslieferungsabkommen mit Russland haben. Nach eigenen Angaben ist Tilly bislang nicht offiziell über das Verfahren informiert worden, sondern habe davon aus der Presse erfahren.

Tilly ist vor allem für seine bissig-satirischen Mottowagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug bekannt. Seit 1984 baut und entwirft er Karnevalswagen, die schon mehrfach weltweit für Aufsehen sorgten. Bereits mehrfach hatte Tilly seine Mottowagen Putin gewidmet. Als Protest gegen die homophobe Allianz von Staat und Kirche in Russland zeigte er etwa schon 2014 Putin und Russlands Patriarch Kyrill I. bei Zungenkuss und gegenseitiger Masturbation (queer.de berichtete). Auch CSD-Wagen hat der Künstler schon gebaut (queer.de berichtete). (dpa/cw)

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