Münchner CSU-Spitze gegen Dominik Krause als OB

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Der schwule Grünen-Politiker Dominik Krause tritt in der Stichwahl gegen den amtierenden OB Dieter Reiter (SPD) an (Bild: Andreas Gregor)

Führende CSU-Vertreter*­innen in München schlagen eine Woche nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vor, bei der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) zu unterstützen. Die CSU-Stadtratsfraktion und der Münchner CSU-Bezirksvorstand sollten für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag eine öffentliche Wahlempfehlung für Reiter aussprechen, heißt es in der Erklärung, die unter anderem der Bezirkschef der Christsozialen, Georg Eisenreich, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl sowie neun Kreisvorsitzende unterzeichnet haben.



CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet. In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den schwulen Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) verteidigen (queer.de berichtete).



"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Durch viele Gespräche und Rückmeldungen wissen wir, dass es unterschiedliche Meinungen in der CSU München im Hinblick auf die Stichwahl gibt", teilten die Parteifunktionär*­innen mit. Reiter stehe der CSU aber in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher als Krause. Sie nannten etwa die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. "Dieter Reiter steht für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie." (cw/dpa)