Queere Tabasco Bar schließt nach rund 70 Jahren die Türen

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57217
  • Heute, 06:45h 1 Min.

Die Tabasco Bar begleitete die schwule Szene über Jahrzehnte (Bild: Tabasco Bar)

Eine der ältesten noch bestehenden Treffpunkte der schwulen Szene im Nollendorfkiez hat für immer ihre Türen geschlossen: Die Tabasco Bar in der Fuggerstraße 3 in Berlin-Schöneberg war am Sonntag zum letzten Mal geöffnet. "Eine Ära geht zu Ende", erklärte die Bar auf ihrer Website. "Nach fast 70 Jahren ist am 15.03.2026 endgültig Schluss. Wir bedanken uns bei Euch allen für eine großartige und geile Zeit."

Die Geschichte des Lokals begann in den Fünfzigerjahren. An der Adresse befand sich ursprünglich die Robby Bar bzw. Schultheiss-Klause. 1959 wurde das Lokal in Tabasco Bar umbenannt. Das Lokal galt als eher dunkle und intime Cruisingbar für Schwule allen Alters. Sie überstand verschiedene Phasen der Berliner queeren Kultur  von der Nachkriegszeit über die Aids-Krise bis zur heutigen Club-Szene.

Viele derartige Bars verschwinden allerdings mehr und mehr. 2024 erwischte es etwa auch die Tom's Bar an der Motzstraße. Gründe sind Gentrifizierung, steigende Mieten-, Energie- und Personalkosten und eine durch Apps veränderte Dating-Kultur. Zudem beklagten Bar-Betreiber*­innen im Kiez auch ansteigende Gewalt und Kriminalität. "Es hat eine Dimension angenommen, die an die Substanz geht", sagte der Inhaber der Tabasco Bar 2016 im "Tagesspiegel". (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Szene
09.03.26 | NY.Club
Letzter queerer Club Münchens feiert 44-jähriges Bestehen
07.03.26 | Strategie "Berlin 2030+"
LSU will World Pride nach Berlin holen
07.03.26 | Berlin
Mann seit Wochen vermisst  Polizei bittet um Mithilfe
05.03.26 | Niedersachsen
2026 kein CSD in Cloppenburg
01.03.26 | "Teadance"
RuPaul kommt im August nach Berlin
22.02.26 | Expert*­innen-Runde
Soziale Ungleichheit und Queer-Sein haben viel miteinander zu tun
-w-
Neu auf queer.de
Wiederentdeckung
Die späte Abrechnung der Molly Keane
Musikfestivals
Ein queerer Sommer: Lolla, Superbloom & Co
Kommentar
Der Minderheitenjäger
Rosenstolz-Sängerin
Vor einem Jahr starb AnNa R.: Liebe bleibt alles
Video des Tages
Klassiker von The Smiths neu interpretiert
Berlin
Queere Tabasco Bar schließt nach rund 70 Jahren die Türen
In eigener Sache
Warum ich mich von der Arte-Doku "Die sexuelle Provokation" distanziere
Keine Aufreger in Hollywood
98. Oscarverleihung: Skandalfrei, kaum queere Themen und ein Trump-Penis-Witz