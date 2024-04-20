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Der Moderator im Interview

Jochen Schropp über sein neues Leben nach der Trennung

Jochen Schropp spricht offen über das Ende seiner Ehe, sein Leben als Single und seinen neuen Videopodcast rund um mentale Gesundheit, Beziehungen und persönliche Entwicklung.


Jochen Schropp ist offen für eine neue Liebe. (Bild: IMAGO / Panama Pictures)
  • Heute, 08:38h 3 Min.

Was macht ein glückliches, erfülltes Leben eigentlich aus? Unter anderem dieser Frage geht Jochen Schropp (47) in seinem neuen wöchentlichen Videopodcast "Happy Life" (ab 19. März bei Podimo) nach. Gemeinsam mit Gästen sowie Expert*innen wolle er "spannende, ehrliche und inspirierende Gespräche mit Menschen liefern, die den Hörer*innen helfen sollen, ein glücklicheres, zufriedeneres Leben zu führen", erklärt der schwule Moderator und Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Dass ihn dieses Thema auch persönlich berührt, liegt auf der Hand. Schropp hat selbst eine schwere Zeit hinter sich: Im Februar bestätigte er das endgültige Aus seiner Ehe, nachdem er bereits im September eine Beziehungspause öffentlich gemacht hatte (queer.de berichtete). Wie sehr ihn die Trennung getroffen hat, daraus macht er kein Geheimnis.

Schropp: "Trennungen sind nie einfach"

"Trennungen sind nie einfach. Ich habe einiges über mich gelernt, und manches wird mir vielleicht erst in Zukunft klar werden", sagt der Moderator offen. Ist "Happy Life" womöglich auch ein Versuch, sich selbst wieder aufzurichten? "Meine persönlichen Erfahrungen werden in den Gesprächen sicherlich eine Rolle spielen. Eine Folge über Trennungsschmerz und Liebeskummer oder auch darüber, wie man eine feste Partnerschaft auf Dauer glücklich führen kann, kann ich mir durchaus vorstellen", erklärt der "Promi Big Brother"-Moderator.

Podigee / Happy Life mit Jochen Schropp | Trailer
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"Wir geben praktische Lebenshilfe weiter, die sofort im Alltag anwendbar ist  etwa durch mentale Tricks, kleine Gewohnheiten oder Denkweisen, die Verhalten verändern können", führt der 47-Jährige weiter aus.

"Ich bin offen für die Liebe"

An sein neues Leben als Single musste sich Schropp nach der Trennung zunächst gewöhnen. "Dank eines tollen Freundeskreises und schöner Projekte bin ich momentan sehr zufrieden mit mir selbst", betont er. Dazu passt auch, dass er mit seinen ehemaligen Partnern offenbar im Reinen ist. "Ich habe zu allen meinen Ex-Partnern ein gutes, teilweise sogar eng freundschaftliches Verhältnis."

Und wie steht es um eine neue Liebe? "Ich bin immer offen für die Liebe, werde aber nicht aus Verzweiflung jeden Abend auf ein Date gehen. Ich sage mal: Qualität statt Quantität", lacht Schropp. Und eine weitere Hochzeit? Da bremst der Moderator erst einmal: "Eines nach dem anderen."

"Happy Life" erscheint immer donnerstags

Die Folgen von "Happy Life" erscheinen ab sofort immer donnerstags. Bonusfolgen gibt es im exklusiven Premiumbereich bei Podimo. In den ersten Folgen mit Vera Strauch, Gründerin der Female Leadership Academy, geht es unter anderem um "People Pleasing und die Frage, warum wir oft Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, um Abgrenzung ohne Schuldgefühle und um Wege, mit Stress und innerem Druck gesünder umzugehen", heißt es in der Ankündigung. (cw/spot)

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