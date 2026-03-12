Vermisster schwuler Berliner tot aus Landwehrkanal geborgen



Mit diesen Fotos suchte auch die Berliner Polizei nach dem vermissten Erik Staudacher (Bild: Polizei Berlin)

Heute, 11:15h 1 Min.

Der vermisste schwule Berliner Erik Staudacher ist tot. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 31-Jährige am Montagvormittag tot aus dem Landwehrkanal geborgen. Mitarbeiter*innen des Bundesamts für Schifffahrt hatten ihn östlich der Lohmühlenbrücke im Wasser aufgefunden.



Hinweise auf eine Straftat liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Nun solle eine Obduktion durchgeführt werden, heißt es im Polizeibericht.

Vermisst seit dem 15. Februar

Staudacher wurde seit dem 15. Februar 2026 vermisst (queer.de berichtete). Gegen 3.30 Uhr verließ er eine Bar in der Neuköllner Pannierstraße und lief zu seiner Wohnung in der Alt-Treptower Onckenstraße, die er jedoch kurz darauf wieder verließ. Persönliche Gegenstände wie sein Handy und seine Geldbörse hatte er zurückgelassen. (cw)

