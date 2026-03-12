Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57231

Polizeibericht

Vermisster schwuler Berliner tot aus Landwehrkanal geborgen

Einen Monat lang suchten sein Ehemann und Freund*innen nach Erik Staudacher, von dem nach einer Barnacht jede Spur fehlte. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.


Mit diesen Fotos suchte auch die Berliner Polizei nach dem vermissten Erik Staudacher (Bild: Polizei Berlin)

  • Heute, 11:15h 1 Min.

Der vermisste schwule Berliner Erik Staudacher ist tot. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 31-Jährige am Montagvormittag tot aus dem Landwehrkanal geborgen. Mitarbeiter*innen des Bundesamts für Schifffahrt hatten ihn östlich der Lohmühlenbrücke im Wasser aufgefunden.

Hinweise auf eine Straftat liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Nun solle eine Obduktion durchgeführt werden, heißt es im Polizeibericht.

Vermisst seit dem 15. Februar

Staudacher wurde seit dem 15. Februar 2026 vermisst (queer.de berichtete). Gegen 3.30 Uhr verließ er eine Bar in der Neuköllner Pannierstraße und lief zu seiner Wohnung in der Alt-Treptower Onckenstraße, die er jedoch kurz darauf wieder verließ. Persönliche Gegenstände wie sein Handy und seine Geldbörse hatte er zurückgelassen. (cw)

Facebook | Freund*innen suchten seit Wochen mit einem Text in sozialen Netzwerken und Plakaten vor Ort nach dem Vermissten
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Boulevard
17.03.26 | "Ich denke oft an AnNa"
Ein Jahr nach ihrem Tod: Peter Plate erinnert an AnNa R.
17.03.26 | Der Moderator im Interview
Jochen Schropp über sein neues Leben nach der Trennung
14.03.26 | Soziale Medien
Kerkeling: Internet-Kampf ist "gnadenlos und hasserfüllt"
14.03.26 | Landkreis Haßberge
Fußballtrainer soll Mannschaft in Dusche gefilmt haben
13.03.26 | "Wie ein Traum"
Katie Perry gegen Katy Perry: Popstar verliert Rechtsstreit
12.03.26 | Er "kämpft weiter"
Elton John: Ehemann David Furnish gibt Update zum Gesundheitszustand
Neu auf queer.de
"The Model"
ESC: Prognose-Programm sieht Debakel für Sarah Engels voraus
Landgericht Frankfurt (Oder)
Schwule in die Falle gelockt: Jugendliche vor Gericht
Fußball-WM
Söder rät DFB-Team: "So wenig Politik wie möglich"
Polizeibericht
Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert trans Frau in der Bremer Innenstadt
Polizeibericht
Vermisster schwuler Berliner tot aus Landwehrkanal geborgen
"Ich denke oft an AnNa"
Ein Jahr nach ihrem Tod: Peter Plate erinnert an AnNa R.
Video des Tages
Miley Cyrus ist zurück als "Hannah Montana"
Europaparlament
Zusammenarbeit mit AfD: Union bemüht sich um Schadensbegrenzung