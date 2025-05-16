Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert trans Frau in der Bremer Innenstadt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57232
  • Heute, 11:33h 1 Min.

Domsheide, Bremen

Der Tatort: Domsheide in Bremen (Bild: Jürgen Howaldt / wikipedia)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in der Bremer Innenstadt eine 30 Jahre alte trans Frau beleidigt und geschlagen. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Dienstag.

Laut Polizeibericht waren die 30-Jährige und eine weitere trans Frau gegen 14:40 Uhr vom Marktplatz aus in Richtung Domsheide unterwegs. Einige Meter vor den Haltestellen wurden beide zunächst von einem Passanten queer­feindlich beleidigt. Nach einem kurzen Wortgefecht kam der unbekannte Mann näher und schlug der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend gingen er und ein weiterer Mann, der ihn begleitete, in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke davon. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte einen dunklen, längeren Bart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, einer hellblauen Jeanshose und hellen Turnschuhen. Er hatte eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Er sprach die 30-jährige auf Türkisch an und war in Begleitung eines zweiten Mannes unterwegs, der jedoch unbeteiligt blieb.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 entgegen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Domsheide, Bremen
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Bremen
06.12.25 | Bremen
Zwei Frauen nach Kuss in Straßenbahn verprügelt
31.08.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: Schwules Paar vor Supermarkt attackiert und beleidigt
24.08.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: 23-Jähriger nach CSD mit Messer bedroht
21.08.25 | Bremen
Nach brutaler Attacke auf trans Person: Polizei nimmt zwei Teenager fest
03.07.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: Junge trans Person brutal an Tram-Haltestelle zusammengeschlagen
16.05.25 | Neues Angebot
Queersensible Anzeigenaufnahme bei der Bremer Polizei
-w-
Neu auf queer.de
"The Model"
ESC: Prognose-Programm sieht Debakel für Sarah Engels voraus
Landgericht Frankfurt (Oder)
Schwule in die Falle gelockt: Jugendliche vor Gericht
Fußball-WM
Söder rät DFB-Team: "So wenig Politik wie möglich"
Polizeibericht
Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert trans Frau in der Bremer Innenstadt
Polizeibericht
Vermisster schwuler Berliner tot aus Landwehrkanal geborgen
"Ich denke oft an AnNa"
Ein Jahr nach ihrem Tod: Peter Plate erinnert an AnNa R.
Video des Tages
Miley Cyrus ist zurück als "Hannah Montana"
Europaparlament
Zusammenarbeit mit AfD: Union bemüht sich um Schadensbegrenzung