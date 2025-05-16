Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert trans Frau in der Bremer Innenstadt

Heute, 11:33h 1 Min.

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in der Bremer Innenstadt eine 30 Jahre alte trans Frau beleidigt und geschlagen. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Dienstag.



Laut Polizeibericht waren die 30-Jährige und eine weitere trans Frau gegen 14:40 Uhr vom Marktplatz aus in Richtung Domsheide unterwegs. Einige Meter vor den Haltestellen wurden beide zunächst von einem Passanten queer­feindlich beleidigt. Nach einem kurzen Wortgefecht kam der unbekannte Mann näher und schlug der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend gingen er und ein weiterer Mann, der ihn begleitete, in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke davon. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte einen dunklen, längeren Bart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, einer hellblauen Jeanshose und hellen Turnschuhen. Er hatte eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Er sprach die 30-jährige auf Türkisch an und war in Begleitung eines zweiten Mannes unterwegs, der jedoch unbeteiligt blieb.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 entgegen. (cw/pm)