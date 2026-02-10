Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57233
  • Heute, 11:37h 1 Min.

Markus Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rät der deutschen Nationalmannschaft zum Verzicht auf politische Botschaften während der Fußball-WM. "Mein Rat: so wenig Politik wie möglich. Wir haben das jetzt einmal in Katar erfolglos gemacht. Nicht zweimal bitte", sagte der CSU-Politiker dem Portal "t-online".

In Katar hatte es 2022 zuerst Diskussionen um das Tragen einer Regenbogen­binde als Solidarisierung mit queeren Menschen durch Kapitän Manuel Neuer gegeben. Homosexualität steht in Katar unter Strafe. Anschließend hielten sich die deutschen Spieler beim Mannschaftsfoto vor dem Spiel gegen Japan die Hand vor den Mund. Deutschland schied in der Gruppenphase aus.

Söder hofft bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli auf so wenig Ablenkung wie möglich. "Und ich wünsche sehr, dass die Mannschaft diesmal frei aufspielen kann und nicht wieder 1.000 politische Ratschläge aus Deutschland bekommt", sagte der 59-Jährige. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Fußball
12.03.26 | Gewinnspiel
Ein Sommer in Italien  WM 1990
11.03.26 | Fußball-Bundesliga
Svenja Huth verlängert in Wolfsburg bis 2027
05.03.26 | Großbritannien
Homophober Ausbruch: Sechs Spiele Sperre für ManU-Spieler
19.02.26 | Köln
"Homophoben" Überfall vorgetäuscht? Hausdurchsuchung bei Schiedsrichter
11.02.26 | Neue Anzeige
Pascal Kaiser offenbar erneut attackiert
10.02.26 | Polizei ermittelt
Entsetzen nach Attacke auf Pascal Kaiser
-w-
Neu auf queer.de
"The Model"
ESC: Prognose-Programm sieht Debakel für Sarah Engels voraus
Landgericht Frankfurt (Oder)
Schwule in die Falle gelockt: Jugendliche vor Gericht
Fußball-WM
Söder rät DFB-Team: "So wenig Politik wie möglich"
Polizeibericht
Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert trans Frau in der Bremer Innenstadt
Polizeibericht
Vermisster schwuler Berliner tot aus Landwehrkanal geborgen
"Ich denke oft an AnNa"
Ein Jahr nach ihrem Tod: Peter Plate erinnert an AnNa R.
Video des Tages
Miley Cyrus ist zurück als "Hannah Montana"
Europaparlament
Zusammenarbeit mit AfD: Union bemüht sich um Schadensbegrenzung