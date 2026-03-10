ESC: Prognose-Programm sieht Debakel für Sarah Engels voraus



Sarah Engels vertritt Deutschland beim ESC 2026 in Wien (Bild: ARD / SWR / Claudius Pflug)

Heute, 15:59h 2 Min.

Düstere Aussichten für Sarah Engels (33). Ihrem Song "Fire", mit dem sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien antritt, droht ein Debakel. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Analyse-Programm "The Model". Der ESC-Experte James Stephenson berechnet damit seit 2024 die Chancen der Beiträge.



Deutschland landet laut "The Model" beim ESC-Finale am 16. Mai auf dem 24. von 25 Rängen. "Fire" sammelt demnach nur elf Punkte ein. Fünf davon stammen laut der Berechnung von der Jury, sechs von den Anrufen der Zuschauer*innen



Schlechter als Deutschland sieht "The Model" nur den Gastgeber dastehen. Österreich holt mit dem Lied "Tanzschein" von Cosmó angeblich nicht einen einzigen Punkt.



Ganz vorne landet laut der Datenanalyse Schweden. Felicia kommt mit "My System" auf 407 Punkte. Dahinter sieht das Programm Frankreich mit 398 Punkten und Finnland mit 373 Zählern.

Im Vorjahr irrte sich "The Model" deutlich

Schweden vor Frankreich: So lautete die Prognose von "The Model" bereits vor einem Jahr. Doch es kam bekanntlich anders. Österreich gewann 2025 vor Israel, Schweden erreichte nur Platz vier. Unfehlbar ist "The Model" also nicht. Sarah Engels kann noch hoffen. Im Jahr 2024 sah das Programm den deutschen Teilnehmer Isaak (31) schließlich auf dem letzten Platz. Der Sänger schaffte aber einen akzeptablen Rang 12.



James Stephenson füttert "The Model" mit Daten aus vergangenen Song Contests, Online-Umfragen und Wettquoten. Außerdem fließen musikalische Parameter wie Tanzbarkeit oder Energie mit ein. "The Model" wird in den Wochen bis zum Finale immer wieder mit neuen Daten gefüttert und das Ergebnis aktualisiert.

Für Sarah Engels gibt es derweil noch eine zweite Hiobsbotschaft. Ihr ESC-Song ist nach nur einer Woche aus den Top 100 der deutschen Singlecharts verschwunden. Vergangene Woche war "Fire" auf Platz 75 eingestiegen (queer.de berichtete). (cw/spot)