Ein Grindr-Roman für die schwule Stadt

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Heute, 04:39h 4 Min.

"Und sobald die Gedanken des Vermissens wieder aufkommen, öffne ich erneut Grindr, suche den nächsten Jungen, den ich knallen könnte." Der Erzähler in Simon Chevriers Roman "Foto auf Anfrage" (Amazon-Affiliate-Link ) macht kurzen Prozess. Sowohl mit den Menschen in seinem Leben, als auch mit seinen eigenen Gefühlen. Was nicht passt, wird blockiert. Zwischen wunderbar unterhaltsamer Komik und ekelhafter Kälte: ein Sex-App-Roman, wie ihn das schwule Stadtleben verdient.



Vom Cover des luftige 151 Seiten langen Buches, das am Montag im Albino Verlag erschienen ist, schaut einem ein junger Mann entgegen  den eigenen dicken Zeh im Mund. Das Bild des amerikanischen Fotografen mit ukrainischen Wurzeln Peter Hujar trägt den sehr nüchternen Titel "Daniel Schook sucking toe" und wird für den Ich-Erzähler des Romans zum Objekt der Besessenheit. Die Fotografie begegnet ihm in der Wohnung eines Freundes, Liebhabers, Exes oder Nicht-mehr-Sexpartners, Status unklar. Doch es lässt ihn nicht mehr los. Im Zentrum die Frage: Wer war Daniel Schook?

Die typische queer-schwule Großstadtökonomie



Das Cover von "Foto auf Anfrage" ziert eine Fotografie von Peter Hujar

Wieso der namenlose Erzähler so fasziniert von der Hujar-Fotografie ist, bleibt eine ganze Weile unbeantwortet. Wir folgen ihm durch sein so dahinplätscherndes Leben. Stress mit den Mitbewohnern, Dates hier und da, ein abgebrochenes Studium, die Jobsuche, die Suche nach Sex auf Grindr, die Familie aus dem Hintergrund. Die typische queer-schwule Großstadtökonomie: Dating-Apps, Sexarbeit, Gelegenheitsjobs, prekäre Wohnsituationen. Alles wirkt provisorisch. Eigentlich macht er auch gar nichts.



Es muss wohl als gelungen bezeichnet werden, dass das Buch nur an einzelnen Stellen Gefahr läuft, sich mit der Inhaltsleere des Lebens seiner Hauptfigur anzustecken. Und darin liegt auch der Kern der Obsession mit dem Zehen-Nuckler-Foto. Der Erzähler ist auf der Suche. In seinem Leben ganz allgemein. Aber hat Angst, etwas zu finden. Oder nichts zu finden. Oder Angst vor dem, was er finden könnte.



Einmal Französisch, bitte!



Die französische Gegenwartsliteratur ist geschrieben von Annie Ernaux. Selbst die, die nicht von ihr geschrieben ist. Die Nobelpreisträgerin ist für ihre autofiktionale Nüchternheit berühmt. Das eigene Leben als Materialsammlung für die Literatur, die dokumentarische Geste. Davon ist jeder zweite Roman aus Frankreich durchtränkt. Chevriers "Foto auf Anfrage" ist da keine Ausnahme.



Wer viel französische Bücher liest, riskiert hier einen gewissen Ermüdungseffekt. Die literarischen, ästhetischen Verfahren sind bekannt. Es gibt wenig formale Überraschung. Der Vergleich mit Schriftstellern wie Edouard Louis liegt nahe. Was ihnen gemein ist, sind das Milieu, der (schwule) Körper, die soziale Ökonomie. Doch Chevrier ist weniger präzise, weniger analytisch, weniger politisch zugespitzt.



Das muss jedoch nichts Schlechtes sein: Wo bei Louis gerne mal der apokalytische Ton (die Titel "Der Absturz", "Im Herzen der Gewalt" oder "Wer hat meinen Vater umgebracht" sprechen Bände!) etwas viel werden kann, gewinnt Chevrier mit trockener, abgeklärter Komik, bei der der viele Sex in dem kurzen Buch weniger Porno oder Erotik, sondern eher komödiantische mechanische Beschreibung ist. Stark körperlich schlängelt sich der Roman um eine klassische Handlung herum, passiert in einer Folge von Begegnungen, Situationen, Ortswechseln. Episodisch, teilweise fragmentarisch. Mit Brüchen und beiläufigem Witz, seziert der Erzähler sich dabei ungewollt selbst.

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Auch ein großes Arschloch kann traurig sein

Als der Erzähler sich bei einem Job als Verkäufer in einer Mode-Galerie vor den Kleidern ekelt, die er der Kundschaft andrehen soll, sitzt es beim Lesen noch leicht im Rachen. Doch das beklemmende, kalte Gefühl überträgt sich fast unbemerkt. Wo der eigene Körper ausgestellt, vermittelt, verhandelt, angeboten wird und selbst, wenn es die Fotos nur auf Anfrage gibt  "Mehr Pics?" -, wird es doch zur Ware und zum Objekt.



Die große Stärke von "Foto auf Anfrage" ist, dass es sich selbst das Leben schwer macht, indem es eine unsympathische Figur ins Zentrum stellt. Dass ein echtes Ekel diese zersetzenden Erfahrungen am eigenen Leib erlebt. Der Erzähler ist oberflächlich, manipulativ, unehrlich. Zudem sind seine Probleme belanglos alltäglich. Und dann passiert es eben doch: Da entsteht beim Lesen ein Mitgefühl für diesen Unsympathen, der so verloren ist in der Suche. Nach Nähe, nach etwas Festem, nach einem Job, nach Struktur, nach einem Sinn. Der so verloren ist in seinem dahinplätschernden Stadtleben, dass er sich in den Augen (und dem Zeh) von Daniel Schook verliert.



Ein unangenehmer, konsequent kalter Text, in dem Restintimität und Zuneigung und Romantik als Momente der Irritation jucken, statt zu versöhnen. In knapper, nüchterner Sprache, ohne metaphorische Aufladung oder Psychologie und Moral zeichnet Chevrier eine queere Gegenwart, in der viele Kontakte kein Mittel gegen die Vereinzelung und Vereinsamung sind. Körper, Bilder und Geld greifen ineinander und verhindern doch jeden Halt. Alles rutscht müde immer weiter.

Infos zum Buch



Simon Chevrier: Foto auf Anfrage. Roman. Übersetzt aus dem Franzöischen von Christian Ruzicska. 160 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-86300-403-3). E-Book: 17,99 