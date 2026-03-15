Die Kindheit der queeren Ikone Frida Kahlo

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Heute, 05:08h 4 Min.

"Die Farben in mir sind meine Kraft": Das singt die erwachsene Frida Kahlo in ihrem Atelier, während sie im Rollstuhl ein Gemälde mit Wassermelonen malt. Es wird ihr letztes sein: "Viva la Vida, Wassermelonen" zeigt die aufgeschnittenen Früchte in leuchtenden Farben. Ein prächtiges Statement der Lebensfreude  trotz Schmerzen.



Der Animationsfilm "Hola Frida" springt an dieser Stelle zurück in die Kindheit der Malerin, die nicht nur zu den ikonischsten Künstler*innen der Welt gehört, sondern auch eine queerfeministische Ikone und ein Phänomen der Popkultur wurde. Der Film zeigt: Was Frida Kahlos Werk ausmacht, ihre Themen und ihre Lebenseinstellung lassen sich auf ihre Kindheit zurückführen.

Der Vater ermutigt sie, ihren Weg zu gehen



Poster zum Film: "Hola Frida" startet am 19. März 2026 bundesweit im Kino

Frida wächst Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Vorort von Mexiko-Stadt auf. Ihr Großvater mütterlicherseits gehörte zur indigenen Bevölkerung Mexikos, und der Mutter war es wichtig, Frida diese Kultur mitzugeben. Ihr Vater wanderte aus Deutschland ein und wurde zu einem berühmten Fotografen. Er förderte die Kreativität seiner Tochter und ermutigte sie, ihren Weg zu gehen.



"Hola Frida" des französischen Regie-Duos Karine Vézina und André Kadi zeigt einen liebevollen Vater und eine besorgt-kritische Mutter. Dass Frida Kahlo die Atmosphäre in ihrem Zuhause später als "sehr, sehr traurig" und die Mutter als religiöse Fanatikerin beschrieb, blendet der Film aus  was wohl ein Zugeständnis an die junge Zielgruppe des Films gewesen sein mag.



Empowernde Botschaften



Die Kindheit von Frida war ohnehin schon schwer genug. Der Animationsfilm "Hola Frida" geht damit jedoch sehr kindgerecht um: Das Mädchen erkrankt an Polio, als es sechs ist. Frida muss sich lange im Bett auskurieren und kann ihre Freund*­innen in der Schule nicht sehen. Als sie zurückkommt, wird sie wegen ihres nun kürzeren und schwächeren rechten Beins gemobbt.



Doch die junge Frida Kahlo kann sich auf gute Freund*­innen verlassen. Sie erfährt Unterstützung, auch in schwierigen Zeiten. Die Botschaften des Films sind entsprechend der Zielgruppe klar, eindeutig und empowernd formuliert: Wenn du an dich selbst glaubst, kannst du alles schaffen. Was andere denken, kann dir egal sein. Sei du selbst und lass dich nicht unterkriegen. Rückschläge können uns stärken. So schafft sie es, ihre fröhliche und positive Grundhaltung wieder zurückzuerlangen  und beginnt zu malen.



Avocados und Axolotl



"Hola Frida" ist als klassische Held*­innenreise angelegt: Das junge Mädchen muss Rückschläge wie die Krankheit meistern, gegen ihre Ängste und Zweifel kämpfen, und geht daraus gestärkt hervor. Das schafft sie mit der Hilfe ihrer Familie, dank Freundschaften und dank des Straßenhundes Chiquita.



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Neben diesen positiven Botschaften  die für Erwachsene nicht weniger relevant sind als für Kinder  vermittelt der Film aber auch ein stimmiges Bild Mexikos. Berühmte Traditionen wie der Día de Muertos, aber auch weniger bekannte Aspekte wie Cocijo, der Gott des Regens, der Sonne und des Windes oder die Totenschädel-Dame La Catrina werden nicht als folkloristischer Kitsch gezeigt, sondern als selbstverständlicher und wichtiger Teil des Alltags oder von Träumen. Natürlich dürfen auch typische Symbole wie Avocados und Axolotl nicht fehlen.



Schon als Kind politisch



Und auch die politische Dimension der Zeit findet einen Platz im Film: Die Parole der Mexikanischen Revolution "Tierra y Libertad", "Land und Freiheit", entdeckt Frida als Kind auf einem Wandgemälde. Es ist vielleicht etwas plakativ, dem Kind auf diese Weise ein Bewusstsein für politische Verhältnisse zu verleihen.



Gleichzeitig wird so deutlich, dass auch Kinder politische Wesen sein können. Als junge Erwachsene wird Frida Kahlo der Kommunistischen Partei Mexikos beitreten und später den russischen Revolutionär Leo Trotzki unterstützen.

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Queerness in der Kindheit verortet

Heute gilt Frida Kahlo wegen ihrer Beziehungen und Affären mit Frauen auch als queeres Idol. Ihre ikonischen zusammengewachsenen Augenbrauen, ein Bruch mit Schönheitsidealen damals wie heute, trägt auch schon die junge Frida im Film. Dass sie Gendergrenzen sprengt, vermittelt der Film insbesondere in einer Szene: Als sie bei einem Event einen Anzug tragen will, kann die Mutter das nicht verstehen, ihr Vater findet das jedoch gut. Frida ist eben nicht so wie die anderen Mädchen  und ihre Eltern werden gerade deshalb immer stolz auf sie sein. Es war eine gute Idee, Fridas Queerness auf diese Weise schon in ihrer Kindheit zu verorten.



"Hola Frida!" entstand in Anlehnung an das Buch "Frida, C'est Moi" von Sophie Faucher, das Cara Carmina illustriert hat. Die Farben im Animationsfilm sind meist knallbunt, in Träumen oder düsteren Momenten aber auch gedeckter. Die Augen der Figuren sind groß, genau wie ihre Träume und ihre Zuversicht. So ist ein warmherziger biografischer Animationsfilm mit positiven Botschaften entstanden, an dem nicht nur Kinder ihre Freude haben werden.

Infos zum Film



Hola Frida. Animationsfilm. Frankreich, Kanada 2024. Regie: André Kadi, Karine Vézina. Laufzeit: 82 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 6. Verleih: eksystent. Kinostart: 19. März 2026