Premierenfieber: Verbotenes "Nurejew"-Ballett über schwule Tanzikone startet in Berlin

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Heute, 06:37h 5 Min.

Die Vorfreude ist groß, zumindest bei allen Beteiligten der neuen Produktion "Nurejew" des Berliner Staatsballetts. Vor ein paar Tagen fanden an der Deutschen Oper die Generalproben statt  dort, wo am Samstag die Premiere über die Bühne gehen wird. Vor allem Intendant Christian Spuck kann seine Begeisterung kaum verbergen: "Für mich erfüllt sich ein ganz großer Sehnsuchtsmoment. Ich hab 2020 am Bolschoi gearbeitet und das Stück gesehen: eine berührende, hochintelligente, zukunftsweisende Ballettproduktion."



Bild: Carlos Quezada

Zeitgleich verhandelte Spuck mit dem damaligen Kultursenator Klaus Lederer, der ihn als Ballettchef nach Berlin holen wollte. "Ich habe gleich gedacht, dass das eine meiner ersten Amtshandlungen sein wird: das Werk an die Deutsche Oper zu bringen."

Die Premiere in Moskau stand auf der Kippe

Von Zensur war zu der Zeit noch nicht die Rede, obwohl "Nurejew" in Moskau von Anfang an unter Verdacht stand. Schließlich rückte man damit einen Künstler in den Fokus, der sich nie um die Werte der Sowjetunion scherte und auf dem Höhepunkt seiner Karriere in den Westen floh. Die Idee, ihm ein Ballett zu widmen, kam von dem zwischenzeitlich in San Francisco engagierten Tänzer und Choreografen Yuri Possokhov. "Ich hatte dem Intendanten des Bolschoi-Theaters bei einem Treffen mehrere Vorschläge unterbreitet und war überrascht, dass er ausgerechnet ein Stück über die Biografie Nurejews auswählte -- allein diesen Namen auszusprechen war in Russland lange Zeit tabu", erinnert sich Possokhov.



Bild: Carlos Quezada

Für einen kurzen Moment schien es Mitte der 2010er Jahre, als könnten sich in Russland liberalere Kräfte durchsetzen. Doch schon während der Generalproben 2017 signalisierten die Behörden ihren Widerstand. Die Premiere stand auf der Kippe, Regisseur Kirill Serebrennikov wurde unter fadenscheinigen Vorwürfen angeklagt und unter Hausarrest gestellt.



Es ist fast ein Wunder, dass es dennoch zu einer Uraufführung kam. Sie wurde vom Publikum einhellig und mit so großer Begeisterung gefeiert, dass das Stück immerhin ein paar Jahre auf dem Spielplan stand  stets ausverkauft und am Ende oft mit stehenden Ovationen.



Als "LGBTQ-Propaganda" von der Bühne verbannt



Dabei ist das Schwulsein Nurejews ein prägendes Element dieser Produktion, Kirill Serebrennikov macht das an mehreren Stellen seiner Inszenierung deutlich: Er verweist auf Nurejews sexuelle Ausschweifungen und zeigt dabei viel nackte Haut. Auch die langjährige Liebesbeziehung zu Erik Bruhn rückt in den Fokus. Am Ende steht seine Erkrankung als Folge einer HIV-Infektion, die 1993 zu seinem Tod führte.



Bild: Carlos Quezada

Gerade diese Offenheit wurde dem Stück schließlich zum Verhängnis. Es verschwand 2023 aus dem Spielplan und galt nun als "LGBTQ-Propaganda", als "Verstoß gegen traditionelle Werte"  ein Opfer von Zensur.



"Seither ist es in Russland vorbei mit der Freiheit der Kunst", sagt Serebrennikov resigniert am Rand der Proben. "Das Stück spiegelt die Situation von vor zehn Jahren wider. Der Zug ist abgefahren."



Das ursprüngliche Team kam wieder zusammen



Umso größer ist das Interesse der internationalen Öffentlichkeit an der anstehenden Berlin-Premiere, bei der die Originalproduktion für die etwas kleinere Bühne an der Deutschen Oper angepasst und rekonstruiert wurde  zumal seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sämtliche Kontakte zum Bolschoi-Theater abgebrochen sind. Im Unterschied zu anderen Produktionen, die bei einer Übernahme im internationalen Theaterbetrieb alles an Materialien zur Verfügung stellen, was vorhanden ist, mussten hier Bühnenbild, Requisiten und Kostüme anhand einiger Foto- und Videoaufnahmen reproduziert werden.



Bild: Carlos Quezada

Christian Spuck gelang es jedenfalls, das ursprüngliche künstlerische Team wieder zusammenzubringen. Neben Serebrennikov und Possokhov gehören dazu der Komponist Ilya Demutsky und die Kostümbildnerin Elena Zaitseva. Yuri Possokhov hatte zunächst Bedenken, ob die Jüngeren im Berliner Staatsballett das Gespür für die Atmosphäre der Sowjetunion entwickeln könnten. Diese Sorge hat sich inzwischen erledigt: "Die Kompanie hier ist sogar besser als die vom Bolschoi", sagt er  und grinst.

"Es ist keine Heiligsprechung"

Eine besondere Herausforderung waren die Requisiten, die im Stück eine zentrale Rolle spielen. "Nach Nurejews Tod fand man bei ihm stapelweise Antiquitäten, Teppiche, Gemälde, Möbel, Schmuck, Kleidung", erzählt Serebrennikov. "Alles war teuer, alles einzigartig. Für uns mag das keine Bedeutung haben  für ihn war jedes Stück mit Erinnerungen verbunden. Daraus habe ich die Geschichte entwickelt." Entsprechend beginnt das Stück mit einer großen Auktion  ein rahmendes Szenario, das auf realen Ereignissen basiert. Damals wurde Nurejews gesamter Besitz versteigert.



"Es sind so viele Requisiten, dass wir zusätzliches Personal engagieren mussten", sagt Spuck. "Und selbst für die Nachbildungen brauchen wir Rechte  und müssen dafür zahlen." Auch die Dimension der Produktion ist enorm: "Wir haben über 140 Menschen auf der Bühne gezählt."



Bild: Carlos Quezada

Doch bei all dem Spektakel ist es etwas anderes, das Christian Spuck am Herzen liegt: "Natürlich ist Nurejew ein Superstar der Ballettwelt. Er hat den männlichen Tanz revolutioniert, die Pariser Oper geleitet und großartige Choreografien geschaffen. Aber er war kein einfacher Mensch." Darum verzichtet die Inszenierung bewusst auf Verklärung. "Es ist keine Heiligsprechung", sagt Spuck. Vielmehr gehe es darum, sich der Frage zu nähern, wer dieser Künstler als Mensch wirklich war. Und vielleicht liegt gerade darin die eigentliche Aktualität des Stücks.



Arte zeigt die Premiere von "Nurejew" am Samstag, den 21. März um 19:30 Uhr live auf arte.tv.